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Twitter 280 karaktere çıkıyor

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Twitter 280 karaktere çıkıyor
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, bir iletideki karakter üst limitinin 140'tan 280'e çıkarılmasının denenmeye başlanacağını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Fransızca dillerindeki paylaşımlarda 140 karakter üst limitinin kullanıcılar için zaman zaman zorluk oluşturduğu ifade edildi.

İngilizce paylaşımların yüzde 9'unun 140 karakter üst limitinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, buna karşın Japonca iletilerin sadece yüzde 0,4'ünün 140 karakter üst limitine ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, Japonca, Çince ve Korece dillerinde tek bir karakterle İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Fransızcaya göre iki kat daha fazla bilgi paylaşılabildiğine değinilerek, İngilizce bir paylaşımın ortalama 34 karaktere, Japonca dilinde ise ortalama 15 karaktere sahip olduğu belirtildi.

Twitter kullanıcılarının kendilerini daha iyi ifade edebilmesi için karakter üst sınırının 280'e çıkartılacağı aktarılan açıklamada, Japonca, Çince ve Korece dillerinin bu yenilikten muaf tutulacağı kaydedildi.

İlk etapta küçük bir grubun 280 karakter üst sınırından yararlanabileceği duyurulan açıklamada, söz konusu değişikliğin ne zaman tüm kullanıcılara açık olacağı hakkında ise bilgi verilmedi.

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