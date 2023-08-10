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Twitter eşyalarını açık artırmaya çıkardı: Kuş logosuna 100 bin dolar!

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Elon Musk, Twitter'ın X olarak yeniden markalaşmasının ardından şirkete ait eski eşyaları açık artırmada satışa çıkardı. Öte yandan ikonik olan kuş logosu 100 bin dolardan alıcı buldu.
Twitter eşyalarını açık artırmaya çıkardı: Kuş logosuna 100 bin dolar!

Eski adıyla Twitter olan X platformu San Fransisco'daki merkez binasında bulunan eski tabelalar ve eşyalarını açık artırmaya çıkardı.

Sergilenen 584 parça arasında sehpalar, büyük boy kuş kafesleri ve viral olmuş resimlerin yağlı boya tabloları yer alıyor.

Ayrıca onlarca masa ve sandalye, bir DJ kabini ve bir müzik grubunu donatmaya yetecek kadar müzik aletinin de listede bulunduğu kaydedildi.

Açık artırmanın adı "Twitter Yeniden Markalaşıyor: Hatıra Eşyaları, Sanat Eserleri, Ofis Varlıkları ve Daha Fazlasını İçeren Çevrimiçi Müzayede!" olarak belirlendi.

X TABELASI ASILDI ANCAK ŞİKAYETLERİN ARDINDAN KALDIRILDI

Geçtiğimiz ay San Francisco'da farklı bir Twitter tabelasını kaldırma girişimi yetkililer tarafından geçici olarak durdurulmuştu.

Ardından led ışıklı X tabelası binanın tepesine asılmış ancak çevrede yaşayanlar ışıktan çok rahatsız olduktan sonra yapılan şikayetler üzerinde bu tabela kaldırılmıştı.

VİRAL OLAN FOTOĞRAFLARIN TABLOLARI DA AÇIK ARTIRMADA

Twitter'da viral olan fotoğraflardan oluşan iki yağlı boya tablo da açık artırmaya çıkarılacak.

Bunlardan ilki Ellen Degeneres'in 2014 Akademi Ödülleri'nde çektiği yıldızlarla dolu selfie.

Diğeri ise dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Kasım 2012'de yeniden seçildiğinde attığı tweet'in görüntüsü. O dönemde bu tweet platformun en çok beğenilen tweet'i olmuştu.

KUŞ LOGOSU 100 BİN DOLARA SATILDI

Ünlü kuş logosunun bir heykeli en yüksek teklifi alarak 100.000 dolara satıldı.

Firma geçtiğimiz ay ikonik olan mavi kuş logosunu markasından çıkarmış ve yerine siyah beyaz bir X harfi koymuştu.

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