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Twitter, evden çalışmayı tercih eden çalışanlarına 'sonsuza kadar' hak tanıdı

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Twitter, evden çalışmayı tercih eden çalışanlarına 'sonsuza kadar' hak tanıdı
Twitter, evden çalışmayı tercih eden çalışanlarına 'sonsuza kadar' hak tanıdı

Pek çok ülke salgın önlemlerini yavaş yavaş gevşetirken, sosyal medya devi Twitter, evden çalışmayı tercih eden çalışanlara ‘sonsuza dek’ bu hakkı tanıyacağını duyurdu.

Salgın patlak verdiğinde evden çalışma kararı alan ilk şirketlerden biri olan Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, bu kararı bir adım ileri götürdü ve çalışanlara attığı bir e-postada ‘sonsuza dek’ evden çalışabileceklerini belirtti.

Bu karar, şirketin sözcüsü tarafından da doğrulandı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Son birkaç ay, bu işi yürütebileceğimizi kanıtladı. Eğer çalışanlarımız, evden çalışmalarına olanak tanıyan bir rol ve durumdaysa ve sonsuza dek bunu yapmaya devam etmek istiyorlarsa, bunu gerçekleştireceğiz” ifadeleri kullanıldı.

'Ofisleri açmak bizim, gelip gelmemek ise çalışanlarımızın kararı'

Bir noktada ofislerin açılacağını belirten şirket, bu durumda bile kararın çalışanlara ait olacağını vurguladı. Açıklamada, “Ofisleri açmaya karar verdiğimizde, bu yine de eskisi gibi olmayacak. Dikkatli, kademeli bir süreç olacak. Ofisleri açmak bizim kararımız olacak, gelip gelmemek ya da ne zaman gelecekleri ise çalışanlarımızın kararı” denildi.

Merkezi ABD’nin San Francisco kentinde bulunan Twitter’da mart ayı başında evden çalışma kararı alındı. Bu süreçte evden çalışmayı desteklemek adına çalışanlara ek ödenek de verildi. Şirket, ayrıca tüm iş gezilerini ve toplu etkinliklerini iptal etti.

Twitter’ın yanı sıra Google ve Facebook gibi teknoloji devleri de salgın sonrası evden çalışma politikalarını gözden geçiriyor.

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