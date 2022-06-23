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Twitter, 'Notes' adındaki yeni özelliğini test ediyor: 2 bin 500 kelimelik metinler paylaşılabilecek

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Sosyal medya platformu Twitter, "Notes" (Notlar) adı verilen yeni özelliği test ettiğini duyurdu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar 2 bin 500 kelime uzunluğundaki metinleri paylaşabilecek.Platformda şu anda gönderiler 280 karakterle sınırlı.
Twitter, 'Notes' adındaki yeni özelliğini test ediyor: 2 bin 500 kelimelik metinler paylaşılabilecek

Twitter, kullanıcılarının daha uzun duyurularda görsel kullandıklarını ve de başka sitelerdeki haber bültenlerini tercih ettiklerini gördükleri için böylesi bir hamle yaptığını açıkladı.

Söz konusu denemeler iki ay boyunca Kanada, Gana, İngiltere ve ABD'de yürütülecek. Yeni özellik, kullanıcıları Twitter ekosisteminde tutmayı amaçlıyor.

Özelliğin kullanılarak yapıldığı duyuruda şirket, "Yazarlar, Twitter'ın ilk günlerinden beri, çalışmalarını paylaşmak, fark edilmek, okunmak, sohbet oluşturmak - aslında yazıları dışında her şey için - Twitter'a güvendiler. Şimdi 'Notlar' ile güdülen amaç ise bu eksik parçayı tamamlamak" ifadelerine yer verdi.

Twitter, geçtiğimiz yıl Hollandalı bir haber bülteni girişimi olan Revue'yi de satın almıştı.

Kullanıcılar notlarını yayımladıktan sonra da düzenleyebilecek. Bu durumda ise metnin başına "düzenlendi" ibaresi eklenmiş olacak.

Yeni özellikte uzun metnin içerisine görsel ve video da eklenebilecek.

'Amaç kullanıcıyı içeride tutmak'

Sosyal medya uzmanı Dr. Laura Toogood, denemenin Twitter için önemli bir adım olduğunu söyledi. Dr. Toogood, özelliğin insanları, uzun içerikleri diğer web sitelerinden okumak yerine, platformun içinde kalmaya teşvik edeceğini ifade etti.

BBC'ye yaptığı değerlendirmede Toogood, "Bununla birlikte, Twitter' artık bazı popüler blog platformlarıyla rekabet edebilecek; yeni ve farklı bir kullanıcı türünü çekebilecek bir konuma gelebilecek" dedi.

Twitter, 2017 yılında da 140 karakterle sınırlı olan gönderilerdeki uzunluk sınırını 280 karaktere çıkarmıştı.

Yeni özellik haberi, Elon Musk'ın şirketi satın almak üzere yaptığı detaylı incelemeler esnasında geldi.

Şirkette büyük bir hisse satın aldığını açıklamasından kısa bir süre Musk, paylaşımlarda "düzenleme" butonu olması yönündeki önerisinin ardından şirket bunun üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Twitter bunların birbirinden alakasız durumlar olduğunu belirtti.

Ayrıca Musk, insanların platformu kullanmak için ödeme yapacakları bir abonelik modelinde potansiyel gördüğünü söyledi.

Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign'de gazetecilik profesörü olan Dr Nikki Usher, Twitter'ın kârlılık nedeniyle mi, yoksa platformu iyileştirmeye çalışmak için mi yeni formatlar denediğini bilmenin zor olduğu değerlendirmesini yaptı.

BBC'ye konuşan Dr. Usher, "Bu durumda, bildiğimiz şeylerden biri, insanların internet sitelerinde uzun metinleri okumaktan hoşlanmadıkları" dedi ve şöyle devam etti:

"İnsanlara 2 bin 500 kelimelik bir alan tanımanın dijital dünyada fark yaratıp yaratmaması, bence pek olası değil. Peki bu, şirketteki büyük değişiklikler öncesinde manşetleri ele geçirmek mi? Kesinlikle öyle."

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