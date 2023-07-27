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Twitter, yakında sadece ‘koyu’ modda çalışacak

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Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya uygulamasının yakında sadece ‘koyu’ modda çalışacağını duyurdu.
Twitter, yakında sadece ‘koyu’ modda çalışacak

Twitter ‘beyaz’‘loş’ ve ‘koyu’ olmak üzere üç farklı arka plan rengiyle kullanılabiliyor. Kullanıcılar, Twitter’ı hangi renkte kullanmak istediğini seçebiliyor.

Musk bugün bir kullanıcıya verdiği yanıtta, kısa süre içerisinde Twitter’ın sadece ‘koyu’ modda çalışacağını söyledi. Musk’a göre koyu mod ‘her haliyle’ daha iyi.

Musk, geçtiğimiz günlerde ‘varsayılan arka plan rengi beyaz mı yoksa siyah mı olsun’ diye sorduğu bir anket düzenlemişti.

Geçtiğimiz günlerde Twitter logosu da siyah arka plana sahip bir ‘X’ harfiyle değiştirilmişti.

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