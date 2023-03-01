Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Twitter'da bazı kullanıcılar uygulamaya girmekte sorun yaşıyor. Twitter konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı Twitter'a cep telefonu uygulamaları ve bilgisayarlardan ulaşamıyor.

Erişim sorununun Türkiye saatiyle 13.17'de başladığı belirtiliyor. Türkiye'de kullanıcıları 'Twitter'a hoşgeldin' mesajı karşılıyor ve akış yenilenmiyor.

Twitter'a neden erişilemediği henüz belirsiz. Twitter'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Twitter'ın en çok kullanıldığı ülke, açık ara ABD. 75 milyonu aşkın ABD'liyi Japonlar izliyor. Japonya'daki kullanıcı sayısı yaklaşık 60 milyon. Türkiye, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve İngiltere'nin ardından yedinci sırada.