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Twitter’a görüntülü arama özelliği geliyor

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Twitter (yeni adıyla X) CEO’su Linda Yaccarino, platforma görüntülü arama özelliğinin geleceğini söyledi.
Twitter’a görüntülü arama özelliği geliyor

Konuyu CNBC’ye verdiği söyleşide duyuran Yaccarino, görüntülü aramanın telefon numarası verme zorunluluğu olmadan yapılacağını söyledi.

X tasarımcısı Andrea Conway, dün Twitter’da “Az önce X’te birini aradım” diye yazmıştı.

Twitter CEO’su söyleşide, şirketin platforma mal ve hizmetler için ödeme seçeneği ekleme planını da hatırlattı.

Elon Musk, teknoloji devlerinin yapamadığını yapmak istiyor

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın alan ABD’li işinsanı Elon Musk, 24 Temmuz’da platformun logosunu, ismini ve adresini ‘X’ olarak değiştirmişti.

‘X’ harfini daha önceki pek çok iş girişiminde kullanan Musk, Twitter’ı satın aldığından beri uygulamayı daha kapsamlı hale getirmeye çalışıyor. Twitter’ı bir ‘süper uygulama’ haline getirme hedefinin olduğunu dile getirirken, mesajlaşlaşılabilen, mal ve hizmetler için ödeme ve video akışını yapabilen Çin merkezli dev platform WeChat’ten övgüyle söz ediyor.

ABD’li girişimci, Twitter’ı satın alma sürecinde “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması X’i yaratmayı hızlandırıyor” demişti.

Ama önceki deneyimler Musk’ın önünde çetin bir yol olduğunu gösteriyor. Daha önce birçok teknoloji firması, bankacılık devleri karşısında bu yola çıkmış ve uzayan onay süreçleriyle rekabet karşısında vazgeçmişti.

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