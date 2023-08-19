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Twitter’da ‘engelleme’ özelliği kalkıyor

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Twitter’ın sahibi Elon Musk, doğrudan mesajlaşma (DM) haricinde engelleme özelliğinin kaldırılacağını duyurdu.
Twitter’da ‘engelleme’ özelliği kalkıyor

Kişisel hesabından açıklama yapan Musk, “Engelleme özelliği DM haricinde kaldırılacak. Bu özelliğin hiçbir anlamı yok” dedi.

Elon Musk, sessize alma özelliğininse duracağını açıkladı.

Normalde, sessize aldığınız bir hesabın paylaşımlarını istemediğiniz sürece görmüyorsunuz ancak bu hesaplar sizin paylaşımlarınızı görebilir veya altına yorum yapabilir. Bir hesabı engellediğinizdeyse o hesabın paylaşımlarını göremediğiniz gibi o hesabın sahibi sizin paylaşımlarınızı göremez, paylaşımlarınızın altına yorum yapamaz.

Özellikle trolleri engellemek, trol saldırılarını ciddi ölçüde azaltıyor.

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