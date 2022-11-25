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Twitter’da renkli onay rozeti: Mavi, gri, altın

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Twitter CEO'su Elon Musk, Twitter’ın önümüzdeki hafta ‘Onaylanmış’ hizmetini başlatacağını açıkladı. Yeni doğrulama sistemi hesap türüne bağlı olarak farklı renkli rozetlere sahip olacak.
Twitter’da renkli onay rozeti: Mavi, gri, altın

Sosyal medya platformu Twitter, bir süredir dondurduğu aylık 8 dolar karşılığı mavi onay rozeti satışını yeniden başlatacak. Bunun yanı sıra şirket, onaylı "altın" ve "gri onay" işaretlerini de kullanıcıların hizmetine sunacak.

Elon Musk bir tweet'te "Şirketler için altın, hükümetler için gri, bireyler için mavi rozet (ünlüler ya da değil). Acı verici ama gerekli" dedi.

Musk, onaylanan tüm hesapların, kontrol etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacağını söyledi.

 

Başka bir tweet'te "Bireyler, bir kuruluş tarafından doğrulanırsa, bir kuruluşa ait olduklarını göstermek için ikincil bir küçük logoya sahip olabilirler" diyen Musk, önümüzdeki hafta daha uzun bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

Şirket, kısa süre önce duyurduğu 8 dolarlık mavi çek abonelik hizmetini, sahte hesapların çoğalması nedeniyle duraklatmış ve aranan mavi çek abonelik hizmetinin 29 Kasım'da yeniden başlatılacağını söylemişti .

Mavi onay işareti daha önce politikacıların, ünlü şahsiyetlerin, gazetecilerin ve diğer tanınmış kişilerin doğrulanmış hesapları için ayrılmıştı.

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