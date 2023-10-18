U16’larda Fikstür Çekildi..! 36 Takım katılıyor...6 grup olacak...

Özel kurallar hatırlatıldı
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen fikstür çekiminde lig statüsü ile ilgili de bilgi verildi. Kaleci değişikliği zorunluluğunun devam edeceği bildirilirken, takımlar kaleci değişikliği hariç 70.dakikaya kadar en az 3 oyuncu değişikliği yapmak zorunda olacak. Bunun yanında takımlar müsabakaların ilk 10 dakikasında oyuncu değişikliği yapamayacak. Söz konusu kuralları uygulamayan takımlar statüdeki disiplin cezalarına çarptırılacak.
Lig formatı açıklandı
6 grupta toplam 36 takımın mücadele edeceği Asbuzu U16 Ligi’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlarla, en iyi 4 grup üçüncüsü adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turunda grup liderleri ile en iyi iki grup ikincisi seri başı olacak şekilde 16 takım eşleştirilerek tek maç eliminasyon sistemine göre seri başı takımların ev sahipliğinde bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Son 16 turunun galipleri çeyrek finalde çift maç eliminasyon sistemi ile eşleşecek, ardından çeyrek final galipleri yarı finalde yine aynı formatla adını finale yazdırmaya çalışacak.
Çekilen fikstürün ardından ilk hafta programı şöyle oldu;
1.Grup
Baf Ülkü Yurdu – Lefke
Yalova – Doğukent
Binatlı – Ortaköy
2.Grup
Çetinkaya – Küçük Kaymaklı
Gönyel – China Bazaar Gençlik Gücü
Göçmenköy – Yenicami
3.Grup
Türk Ocağı – Dikmen Gücü
Alsancak Yeşilova – Girne Halk Evi
Ozanköy – Doğan Türk Birliği
4.Grup
Mesarya – Miracle Değirmenlik
Cihangir – Türkmenköy
Düzkaya – Esentepe
5.Grup
Yonpaş Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü
Ünimar Maraş – Dörtyol
Dem’s Cons. Çanakkale – Vadili
6.Grup
Pera L. Gençler Birliği – Dipkarpaz
1461 İskele Trabzonspor – Yeniboğaziçi
Mormenekşe – Sipahi
Fotoğraf: Necmi USAL
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