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U16’larda Fikstür Çekildi..! 36 Takım katılıyor...6 grup olacak...

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi. 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacak olan ligde toplam 36 takım mücadele edecek.
U16’larda Fikstür Çekildi..! 36 Takım katılıyor...6 grup olacak...

Özel kurallar hatırlatıldı

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen fikstür çekiminde lig statüsü ile ilgili de bilgi verildi. Kaleci değişikliği zorunluluğunun devam edeceği bildirilirken, takımlar kaleci değişikliği hariç 70.dakikaya kadar en az 3 oyuncu değişikliği yapmak zorunda olacak. Bunun yanında takımlar müsabakaların ilk 10 dakikasında oyuncu değişikliği yapamayacak. Söz konusu kuralları uygulamayan takımlar statüdeki disiplin cezalarına çarptırılacak.

Lig formatı açıklandı

6 grupta toplam 36 takımın mücadele edeceği Asbuzu U16 Ligi’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlarla, en iyi 4 grup üçüncüsü adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turunda grup liderleri ile en iyi iki grup ikincisi seri başı olacak şekilde 16 takım eşleştirilerek tek maç eliminasyon sistemine göre seri başı takımların ev sahipliğinde bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Son 16 turunun galipleri çeyrek finalde çift maç eliminasyon sistemi ile eşleşecek, ardından çeyrek final galipleri yarı finalde yine aynı formatla adını finale yazdırmaya çalışacak.

 

Çekilen fikstürün ardından ilk hafta programı şöyle oldu;

1.Grup

Baf Ülkü Yurdu – Lefke

Yalova – Doğukent

Binatlı – Ortaköy

2.Grup

Çetinkaya – Küçük Kaymaklı

Gönyel – China Bazaar Gençlik Gücü

Göçmenköy – Yenicami

3.Grup

Türk Ocağı – Dikmen Gücü

Alsancak Yeşilova – Girne Halk Evi

Ozanköy – Doğan Türk Birliği

4.Grup

Mesarya – Miracle Değirmenlik

Cihangir – Türkmenköy

Düzkaya – Esentepe

5.Grup

Yonpaş Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü

Ünimar Maraş – Dörtyol

Dem’s Cons. Çanakkale – Vadili

6.Grup

Pera L. Gençler Birliği – Dipkarpaz

1461 İskele Trabzonspor – Yeniboğaziçi

Mormenekşe – Sipahi

 

Fotoğraf: Necmi USAL

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