  • BIST 1.391,910
  • Altın 491,50
  • Dolar 8,6430
  • Euro 10,1200
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

ÜAKK Toplantısı Yarın Düzenleniyor

» »
ÜAKK Toplantısı Yarın Düzenleniyor
ÜAKK Toplantısı Yarın Düzenleniyor

2021-2022 akademik yılı ilk Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) toplantısı yarın gerçekleştiriliyor.

YÖDAK tarafından düzenlenen  ÜAKK toplantısı 21 üniversitenin rektör ve temsilcilerinin katılımı ile yarın saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın başkanlığında gerçekleşecek olan yeni akademik yılın ilk ÜAKK toplantısında yeni dönem kayıt yapan öğrenci sayıları, kontenjanlar, YÖDAK ve YÖK’ten beklentiler ile üniversitelerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerileri görüşülecek. 
 
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı Covid-19 salgın dönemi sonrası yükseköğretim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekerek,  yeni akademik dönem öncesi gerçekleştirilecek olan ilk ÜAKK toplantısının öneminin altını çizdi.
 
2021-2022 akademik yılında yükseköğretim alanı ve ülke üniversitelerinin YÖDAK’tan beklentilerinin masaya yatırılacağına  vurgu yapan Prof. Dr. Avcı YÖDAK’ın yükseköğretim alanı sorunlarını çözmek ve yükseköğretimde kaliteyi sağlamak için üniversitelerle birlikte çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lıons Kulüpleri ve Beyarmudu Belediyesi İş Birliğinde Yarın “Alzheımer” Konulu Konferans Düzenleniyor20 Eylül 2021 Pazartesi 17:46
  • Erhürman: Allem Gallem Ettiler20 Eylül 2021 Pazartesi 17:27
  • Süt Bedelleri Bugün Ödendi20 Eylül 2021 Pazartesi 16:32
  • Çiftçiler Birliği, Bir An Evvel Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri Yapılmasını, Sigortanın Bütçe Sorunun Çözülmesini ve Kuraklık Ödemelerinin Netleşmesini İstedi20 Eylül 2021 Pazartesi 16:02
  • Demokrat Parti’de toplu katılım şöleni20 Eylül 2021 Pazartesi 15:31
  • Basbakan Saner TC Cumhurbaskan Yardımcısı Oktay ile bir araya geldi20 Eylül 2021 Pazartesi 15:31
  • Hellim tescili projesi kapsamında çalışmalar başladı20 Eylül 2021 Pazartesi 15:30
  • HP Genel Başkanı Kudret Özersay: Bir Dönemin Sonuna Geldik, Bunu Başbakan da Biliyor20 Eylül 2021 Pazartesi 15:28
  • HP Milletvekili Jale Refik Rogers: Cumhurbaşkanı Aşı Sertifikamızın Diğer Ülkeler Tarafından Tanınması İçin Çaba Sarf Etmelidir20 Eylül 2021 Pazartesi 15:25
  • Maviş: “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim İçin Okullara Yetki ve Bütçe”20 Eylül 2021 Pazartesi 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti