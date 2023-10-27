UBP “kansere göğüs gerelim” yürüyüşü düzenliyor

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı, Kadın Kolları Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliği ile meme kanserine yönelik “Kansere Göğüs Gerelim” temasıyla farkındalık yürüyüşü düzenliyor.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in Eşi Zerrin Üstel’in iştiraki ile 28 Ekim Cumartesi, 10:00’da Sarayönü’nde başlayacak (Dikilitaş) yürüyüşe UBP Milletvekilleri, Bakanlar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ile dernek üye ve temsilcileri yanı sıra, MYK, PM, İlçe Başkanları, kadın ve gençlik kolları, örgüt başkanları yanı sıra partinin yetkili organlarının temsilcileri ve partililerin katılacağı bildirildi.

Self-Chack uygulamasını sevdiklerinize ulaştırın…

Ekim ayının Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olduğunu anımsatan UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, yürüyüşte uzmanların hazırladığı Self-Check bilgilendirme uygulaması broşürünün dağıtılacağına işaret ederek, yürüyüşün amacının erken teşhisin önemine dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Dağıtılacak broşürlerde yer alan Self-Check uygulaması ile Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınlara 7 gün 24 saat evlerinde doğru yöntemler ile meme muayenesi yapabilme olanağı yaratılacağına vurgu yapan Ahmet Savaşan, vatandaşlara self-check uygulaması linkini ailelerine ve sevdiklerine gönderme konusunda yardımcı olmaları çağrısı yaptı.