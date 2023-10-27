  • BIST 7706.41
  • Altın 1819.072
  • Dolar 28.1539
  • Euro 29.7864
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHollanda'da anneler, Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

UBP “kansere göğüs gerelim” yürüyüşü düzenliyor

» »
​​​​​​​UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı, Kadın Kolları Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliği ile meme kanserine yönelik “Kansere Göğüs Gerelim” temasıyla farkındalık yürüyüşü düzenliyor.
UBP “kansere göğüs gerelim” yürüyüşü düzenliyor

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı, Kadın Kolları Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliği ile meme kanserine yönelik “Kansere Göğüs Gerelim” temasıyla farkındalık yürüyüşü düzenliyor.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in Eşi Zerrin Üstel’in iştiraki ile 28 Ekim Cumartesi, 10:00’da Sarayönü’nde başlayacak (Dikilitaş) yürüyüşe UBP Milletvekilleri, Bakanlar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ile dernek üye ve temsilcileri yanı sıra, MYK, PM, İlçe Başkanları, kadın ve gençlik kolları, örgüt başkanları yanı sıra partinin yetkili organlarının temsilcileri ve partililerin katılacağı bildirildi.

 

Self-Chack uygulamasını sevdiklerinize ulaştırın…

Ekim ayının Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olduğunu anımsatan UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, yürüyüşte uzmanların hazırladığı Self-Check bilgilendirme uygulaması broşürünün dağıtılacağına işaret ederek, yürüyüşün amacının erken teşhisin önemine dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Dağıtılacak broşürlerde yer alan Self-Check uygulaması ile Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınlara 7 gün 24 saat evlerinde doğru yöntemler ile meme muayenesi yapabilme olanağı yaratılacağına vurgu yapan Ahmet Savaşan, vatandaşlara self-check uygulaması linkini ailelerine ve sevdiklerine gönderme konusunda yardımcı olmaları çağrısı yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Gıda Programı İcra Direktörü McCain'den Gazze'deki hastane saldırısına tepki18 Ekim 2023 Çarşamba 18:30
  • Barınaktaki hayvanlarla vakit geçirdiler, mama yardımı yaptılar18 Ekim 2023 Çarşamba 12:23
  • Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı17 Ekim 2023 Salı 20:47
  • Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir arada: Merakla beklenen filmin yayın tarihi açıklandı17 Ekim 2023 Salı 20:21
  • Şampiyonlarımız için SÖZ VERDİK: Ülker Lefkoşa Maratonu 22 Ekim Pazar gün koşuluyor17 Ekim 2023 Salı 12:31
  • Elektrikli araç şarjı için güneş alternatifi16 Ekim 2023 Pazartesi 19:00
  • Basit zihin egzersizleri beynimizin işleyişini nasıl değiştirir?15 Ekim 2023 Pazar 18:08
  • "Tüm dünya vazgeçtiğinde UMUT fısıldar; BİR KEZ DAHA DENE!"13 Ekim 2023 Cuma 11:38
  • Temizlenen hayalet ağlar ile 2 milyon 750 bin balığın ölümü engellendi12 Ekim 2023 Perşembe 18:25
  • Plastik evimizde, ofisimizde ve maalesef midemizde!11 Ekim 2023 Çarşamba 21:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti