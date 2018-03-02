  • BIST 116.859
  • Altın 161,931
  • Dolar 3,8162
  • Euro 4,7035
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

UBP Mağusa'da aday arayışında.. İşte aday adayları

» »
UBP Mağusa'da aday arayışında.. İşte aday adayları
UBP Mağusa'da aday arayışında.. İşte aday adayları

24 Haziran tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerine doğru Ana muhalefet UBP'de 28 Belediye'de aday arayışları sürüyor.

UBP PM ve MYK bir süre önce mevcut Belediye Başkanları ile yola devam etme kararı alırken diğer yandan da 24 Haziran tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde her Belediyede başarı yakalamak için kolları sıvadı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'in bağımsız aday olacağını açıklamasından sonra UBP Gazimağusa'da aday arayışlarını hızlandırdı.

Kulislere göre UBP'de 3 isimin adaylığı konuşulmaya devam ediyor.

Dr. Mehmet Başman, Gürsel Uzun ve Cem Dana isimleri UBP kulislerinde en çok konuşulan isimler.

Dr. Mehmet Başman'ın adaylığa sıcak baktığı da öğrenildi.

ubp_msa.jpg

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti