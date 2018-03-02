UBP Mağusa'da aday arayışında.. İşte aday adayları

24 Haziran tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerine doğru Ana muhalefet UBP'de 28 Belediye'de aday arayışları sürüyor.

UBP PM ve MYK bir süre önce mevcut Belediye Başkanları ile yola devam etme kararı alırken diğer yandan da 24 Haziran tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde her Belediyede başarı yakalamak için kolları sıvadı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'in bağımsız aday olacağını açıklamasından sonra UBP Gazimağusa'da aday arayışlarını hızlandırdı.

Kulislere göre UBP'de 3 isimin adaylığı konuşulmaya devam ediyor.

Dr. Mehmet Başman, Gürsel Uzun ve Cem Dana isimleri UBP kulislerinde en çok konuşulan isimler.

Dr. Mehmet Başman'ın adaylığa sıcak baktığı da öğrenildi.