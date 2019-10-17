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"Üç savaş uçağı hava sahamızı ihlal etti"

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Başbakan Yardımcı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün sabah saatlerinde 3 savaş uçağının Kuzey Kıbrıs'ın  hava sahasını ihlal ettiğini açıklad
"Üç savaş uçağı hava sahamızı ihlal etti"

 Özersay'ın konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; "Bugün sabah saatlerinde üç Yunan savaş uçağı hava sahamızı ihlal etmiştir. Bahse konu savaş uçakları Girit’ten kalkarak Akıncılar köyünün üzerinden alçak uçuş yapmak suretiyle hava sahamıza girmiştir. Savaş uçakları kısa süre sonra Girit’teki üsse dönmüştür. Bu provakatif eylem konusunda protesto da dahil gerekli girişimleri yaptık. Bu tür yaklaşımların bölgedeki istikrarı tehlikeye atacağını herkesin bilmesi ve sorumlu davranması gerekir."

 

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