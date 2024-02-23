Üç Üniversitenin İş Birliğiyle Proje Yönetimi Sempozyumu ve Atölyesi Düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Proje Yönetimi Sempozyumu ve Atölyesi, KKTC'deki araştırmacıları bir araya getirerek bilimsel araştırma projelerine odaklandı

Yakın Doğu Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Proje Yönetimi Sempozyumu ve Proje Yazım Atölyesi yoğun katılımla gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Proje Yönetimi Sempozyumu ve Proje Yazım Atölyesi, DESAM Araştırma Enstitüsü Koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. TÜBİTAK’ın ARGE, proje ve araştırma desteklerinin tamamının KKTC’deki araştırmacılara açıldığı bir dönemde gerçekleştirilen sempozyum ve yazım atölyesi büyük ilgi topladı.

Bilimsel araştırma projelerine dair temel bilgi paylaşımının yapıldığı sempozyumun ardından gerçekleştirilen atölye çalışmasında ise sağlık, fen, mühendislik ve sosyal alanlarda proje yazımındaki önemli konuların üzerinde duruldu.

Proje yazımı her yönüyle ele alındı

Yoğun katılımla gerçekleşen sempozyumun ilk oturumunda Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ Oturum Başkanlığını üstlenirken, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran “Değişimi Yakalamak ve Aşmak”, Sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu ise “Üniversiter Bilim: Doğadan Topluma” başlıklı birer sunum gerçekleştirdi.

İkinci oturumda ise Prof. Dr. Murat Özgören “Türkiye-KKTC Bilim Yol Haritası”, Prof. Dr. Haydar Demirel “Hakem Gözüyle Proje Değerlendirme”, Prof. Dr. Seda Vatansever ve Prof. Dr. Gamze Tanrıöver de “TÜBİTAK Kodları Kafamı Karıştırıyor” konularını ele aldı. Prof. Dr. Seda Vatansever, Prof. Dr. Murat Sayan, Prof. Dr. Gamze Tanrıöver, Prof. Dr. Murat Özgören ve Prof. Dr. Haydar Demirel’in gerçekleştirdiği proje yazım atölyesi ile devam eden sempozyum, genel bir değerlendirme ile son buldu.

Sempozyum sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu ile Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gamze Tanrıöver’e teşekkür belgesi takdim etti.

Sempozyumun açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel yaptı. Araştırmacıların, önünün açılması, nitelikli çalışma yapabilmesi için fon veya kaynağın büyük bir önem arz ettiğinin altını çizen Doç. Dr. Özverel, bununla ilgili yaptıkları çeşitli girişimler neticesinde KKTC araştırmacılarının ‘fon’ sorununun yakın gelecekte ortadan kalkacağını ifade etti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “2023’te öğretim üyesi, başına düşen makale sayımız 2,8.”

Sempozyum ve yazım atölyesine ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, nitelikli projelerin bilimsel üretkenliğin en önemli çıktıları olduğunu vurgulayarak akademisyen ve araştırmacılara bilimsel araştırmalarında her türlü desteği sağladıklarını belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin 2023’te 1,750’yi aşan makale sayısı olduğunu anımsatarak, öğretim üyesi başına düşen makale sayısının 2,8 olduğunu söyledi.

Bilimsel üretkenliği artırmada uluslararası iş birliklerinin önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi ile yürüttüğümüz iş birlikleri de buna güzel bir örnek. Bu sempozyumun, sadece üniversitemize değil, Türk bilim dünyasının üretkenliğine katkıda yapacağına inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Yusuf Baran: “Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerimizin TÜBİTAK projelerine başvurularının önünün açılmasıyla birlikte, çok daha etkili bir şekilde ortak projeler hayata geçirebileceğiz.”

Sempozyumda “Değişimi Yakalamak ve Aşmak” başlıklı bir sunum gerçekleştiren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise disiplinli çalışmanın önemine vurgu yaparak, bilimsel araştırmalar ve akademik iş birliklerinin önemine değindi. Sempozyumun ardından Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’i de ziyaret eden Prof. Dr. Yusuf Baran, “Son ziyaretimin üzerinden 5 yıl geçmişti. Bu sürede KKTC’de ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde özellikle kültür sanat alanında büyük bir ilerleme gözlemledim. Bütününde kalite ve mükemmeliyet kokan bir kampüs izledim. Bu beni çok mutlu etti” dedi.

Beş yıl önce İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü imzaladıklarını belirten Prof. Dr. Baran “Umarım önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda ortak projeye imza atarız. Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerimizin TÜBİTAK projelerine başvurularının önünün açılmasıyla birlikte, çok daha etkili bir şekilde ortak projeler hayata geçirebileceğiz” dedi.

Prof. Dr. Gamze Tanrıöver: “Proje yazımı birçok alanı kapsayan bütünlüklü bir çalışma.”

Sempozyuma Akdeniz Üniversitesi’nden katılan Prof. Dr. Gamze Tanrıöver ise bilimsel ve akademik iş birliklerinin, küresel bilgi paylaşımı ve yenilikçi araştırmaların geliştirilmesi için kritik bir role sahip olduğunu belirtti. Bu iş birliklerinin, öğrenci ve öğretim üyeleri için geniş bir fırsatlar yelpazesi sunduğunun altını çizen Prof. Dr. Tanrıöver, kurumlar kadar akademisyenler arasında da ortak çalışma kültürünün gelişmeye devam ettiğini söyledi.