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Uçaklarda Corona Virüsü Riski: Maske Takmak Yeterli Mi

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Corona virüsü pandemisinin başından bu yana en çok tartışılan konulardan biri uçakların virüs açısından güvenli olup olmadığı... Çin'de yapılan yeni araştırmalar, uçakta maske takmanın bulaşı büyük ölçüde azalttığını ortaya koydu.
Uçaklarda Corona Virüsü Riski: Maske Takmak Yeterli Mi

2019 yılından beri yaşanan corona virüsü pandemisi en çok havacılık sektörünü etkiledi. Birçok kişi, uçakların hastalık açısından güvenliliğini sorgularken bazıları da tüm uçuş boyunca maske takmak zorunda kalmaktan yakındı. Ancak Çin’de yapılan yeni bir araştırma, uçakta maske takmanın Covid yayma şansını azalttığını doğruladı.

Çinli uzmanlar, uçaklarda virüsün nasıl yayıldığını simüle etti. İki farklı uçuşta corona virüsü yayılımı incelendi.

12’DE BİR KİŞİDE RASTLANDI

Bu uçuşlardan biri, yolcuların çoğunlukla maskesiz olduğu Mart 2020’de Londra Heathrow’dan Hanoi’ye yaklaşık 12 saat sürerken, diğeri ise Ocak 2020’de Singapur’dan Hangzhou’ya herkesin maskelerini taktığı beş buçuk saatlik bir uçuştu.

Araştırmacılar, damlacıkların öksürme, konuşma ve nefes alma yoluyla ne kadar uzağa yayılabileceğini de bu çalışma ile test etti.

Şanghay Jiao Tong Üniversitesi’nden ekip, Londra’dan Hanoi’ye yapılan uçuşta tüm yolcular cerrahi maske kullansaydı, Covid bulaşan insan sayısının 12’den bire düşeceğini ortaya çıkardı.

Bununla birlikte, Singapur’dan Hangzhou’ya yapılan ikinci uçuşta ise bir kişinin virüse yakalandığı ancak o kişinin ise konuşmak için uçuş sırasında maskesini çıkardığı belirtildi.

‘MASKE TAKMANIN ÖNEMİNİ TEKRAR GÖRDÜK’

Birçok ülke, maske kurallarını gevşetse de uçaklarda maske halen zorunluluk.

Çalışma yazarı Profesör Dayi Lai, araştırma sonuçlarından yola çıkarak maskelerin ‘önemli bir fark’ yarattığını söyledi. Dr. Lai, ‘Daha önce öne sürülen iddialar bu deneyimiz sayesinde doğrulanmıştır. Maske takmanın bulaşı azaltmada önemli bir etkisi olduğunu yeniden ortaya çıkmıştır. Bunu bilmek çok önemlidir” dedi.

Çalışma, Indoor Air dergisinde yayınlandı.

Araştırmacılar, yolcuların nefes alması, öksürmesi ve konuşmasıyla oluşan damlacıkların uçakta ne kadar uzağa gideceğini simüle eden bir bilgisayar modeli oluşturdu.

Covid hastaları tarafından yayılan damlacıkların viral yüküne ilişkin ‘ayrıntılı veri’ eksikliğinden dolayı bu damlacıkların her birinin ne kadar ‘bulaşıcı’ olduğunu belirlemek için influenza virüsü araştırmalarından elde edilen verileri de kullandılar.

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