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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi yarın başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarı finalistler, yarın ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Manchester City 3, Inter ve son şampiyon Real Madrid 2, Milan ise bir gollük skor avantajıyla rövanşlara çıkacak.

Tamamı 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanşlarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

18 NİSAN:

Chelsea (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (0-2)

Napoli (İtalya)-Milan (İtalya) (0-1)

19 NİSAN:

Bayern Münih (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (0-3)

Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz) (2-0)

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