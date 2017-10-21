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UFU yeni akademik yılı açılışı gerçekleştirildi

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UFU yeni akademik yılı açılışı gerçekleştirildi
Uluslararası Final Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılışı, Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Yeni akademik yılın ilk dersi Doğan Cüceloğlu tarafından verildi.

Uluslararası Final Üniversitesi akademik kadrosu, öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen ilk derste Cüceloğlu çocuk eğitimi konusunda birikimlerini paylaştı.

Final Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Uluslararası Final Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna da katılan Cüceloğlu, ilkeli eğitim anlayışı bulunan bir kurumun parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

REKTÖR ÖZTOPRAK AÇILIŞ KONUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Uluslararası Final Üniversitesi 2017 – 2018 Akademik Yılı açılış töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, üniversitenin birinci yılını değerlendirerek, geleceğe yönelik hedefleri paylaştı.

Öztoprak, üniversitenin eğitime başladığı ilk yıl olmasına karşın uluslararası bir üniversite olmanın gereklerini yerine getirdiklerine inanç belirterek, Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Standartlarına uygun olarak ve uluslararası akreditasyonlar alacak şekilde hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Üniversite programlarının YÖK tarafından tanınmasıyla birlikte, bu akademik yıl Türkiye Cumhuriyeti’nden de öğrenci alarak öğrenci sayısını artırdıklarını kaydeden Öztoprak, bu yıl 23 farklı ülkeden öğrencileriyle eğitim yılına başladıklarını ifade etti.

“İSTİHDAM EDEBİLECEĞİMİZ KALİTEDE ÖĞRENCİ YETİŞTİRİYORUZ”

Uluslararası Final Üniversitesi’nin önem verdiği hususlardan birinin de mezunlarına istihdam sağlamak olduğunu söyleyen Öztoprak, bu anlamda, teorik ve uygulamalı eğitimin eş zamanlı yürütüldüğü programlarını, öğrencilerin mezun olur olmaz mesleklerini icra edebilecekleri bir seviyeye getirmek anlayışı ile oluşturduklarını vurguladı.

Öztoprak, “Bu üniversitemizin öğrencilerine sunduğu eşsiz bir fırsat olmakla birlikte, öğrenci odaklı ve kaliteli eğitimin de ispatıdır. Bu husus öğrencilerimize mezun olduktan sonra sahip çıkmanın yanında, istihdam edilebilecek donanımlı mezunlar verme çabamızı da pekiştirmektedir” şeklinde konuştu.

Öztoprak, üniversitenin geleceğe yönelik hedeflerinden de bahsettiği konuşmada, günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda, çağın gerektirdiği yeni eğitim programlarını bünyelerine katmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öztoprak, birkaç yıl içinde Beşparmak dağı eteklerinde yeni bir kampüs oluşturmanın da hedefleri arasında bulunduğunu belirtti. 

anlayışından dolayı Final Ailesi’nin bir parçası olmayı tercih ettiğine vurgu yaptı.

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