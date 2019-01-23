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Uğur Mumcu İletişim Fakültesi için Türkiiye'de kanun teklifi

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CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun isminin verileceği bir İletişim Fakaültesi kurulması için yasa teklifi verdi.
Uğur Mumcu İletişim Fakültesi için Türkiiye'de kanun teklifi

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun isminin verileceği bir İletişim Fakaültesi kurulması için yasa teklifi verdi.

Alban, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifinin gerekçesinde 24 Ocak 1993’te katledilen Uğur Mumcu’nun isminin “başlı başına bir gazetecilik okulu” olduğunu belirterek, “Onun yıllar önce yazdıklarını okuyan bugünkü kuşaklar, gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini görebilir, öğrenebilirler. Gerçeğin kendisini değil, olaylar karşısında hakim sınıfların görüşünü aktaran, gerçeğin nasıl karartılacağının hesapları yapılan gazetelerin medyaya hakim olduğu günümüzde, Uğur Mumcu gerçeğe giden bir çıkış yolu, karanlık tünelin ucundaki ışıktır. Karartılmaya çalışılan basının, aydınlanması için yakılan ilk mumdur” dedi

Gerekçede, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin 20 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 47 araştırma ve uygulama merkezi ile hizmet veren bir üniversite olduğuna dikkat çekilerek, İletişim Fakültesi kurulmasının bölgenin yazılı, görsel ve internet medyasına da katkı sunacağı belirtildi.

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