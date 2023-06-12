  • BIST 5.679,72
  • Altın 1490.46
  • Dolar 23.6378
  • Euro 25.4251
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Ukrayna’da bir yerleşim yeri daha kurtarıldı

» »
Ukrayna, Blagodatne'den sonra Makarivka yerleşim yerinin de Rusların kontrolünden alındığını bildirdi.
Ukrayna’da bir yerleşim yeri daha kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karşı taarruzun gerçekleştirilmekte olduğu yönlerdeki durumu değerlendirdi.

Bahmut yönünde Ukrayna birliklerinin taarruz eylemlerine devam ettiğini belirten Malyar, “Berhove Barajı bölgesinde 250 metre ilerleme kaydettik.” ifadesini kullandı.

Malyar, güneyde iki yönde 300 ila 1500 metre arasında ilerlediklerine dikkati çekerek, “Blagodatne ve Makarivka yerleşim yerleri işgalden kurtarıldı.” bilgisini paylaştı.

Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, Ukrayna askerlerinin savunmaya devam ettiği bölgelerde hiçbir mevzinin kaybedilmediğini ileri sürdü.

Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı Oleksii Dovbuş 68. Avcı Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Blagodatne köyünü işgalden kurtardıklarını açıklamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasını uzatmak için neden yok09 Haziran 2023 Cuma 18:15
  • Sel paniği yaşanmıştı… Ukrayna’dan yıkılan barajla ilgili iyi haber09 Haziran 2023 Cuma 13:52
  • BM’den Kahovka çağrısı: Durum daha da kötüleşebilir08 Haziran 2023 Perşembe 11:57
  • Rusya: Ukraynalı sabotajcılar amonyak boru hattını patlattı07 Haziran 2023 Çarşamba 17:25
  • Tansiyon yüksek: Barajı patlattılar, bölge sular altında kaldı06 Haziran 2023 Salı 13:11
  • AB, 5 ülkenin Ukrayna’dan tahıl ithalatı kısıtlamasını uzattı06 Haziran 2023 Salı 12:12
  • Rusya: Ukrayna’nın karşı taarruzu püskürtüldü05 Haziran 2023 Pazartesi 13:52
  • Hindistan’daki tren kazasında can kaybı artıyor04 Haziran 2023 Pazar 12:49
  • Zelenskiy: NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz03 Haziran 2023 Cumartesi 20:00
  • Japonya’da Mawar kabusu: Binlerce kişi için tahliye çağrısı03 Haziran 2023 Cumartesi 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti