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Ulaş: Cumhurbaşkanlığı seçimi halkın ilgisini çekmiyor

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Ulaş: Cumhurbaşkanlığı seçimi halkın ilgisini çekmiyor
Ulaş: Cumhurbaşkanlığı seçimi halkın ilgisini çekmiyor

Açıklamasının tamamını yayınlıyoruz;

Parlementer sistemin çökmesi bir yana ekonominin iyileşmesine ve adaletin tecellisine de güven kalmamış bir süreçte pandemi ile insanlarımız tam bir çıkmazın içine sürüklendiği bugünlerde CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ insanlarımızın bir kısmının ilgisini pek de çekmiyor .

Sadece sistemin iyileştirilmesi değil halkımızın geleceğe daha güvenle , daha umutla bakmasını sağlayacak ve bunun da pratik hayat süreçlerinde görünebilir hale gelmesini, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğünü sağlayamazsak ; halkımızın siyasilere zaten çok azalmış güveni bitecek , her birey yeni çıkmazlarla başbaşa kalacaktır. Ekonomik anlamda güçlü olanlar ayakta kalacak , diğerleri sistemin ,daha doğrusu sistemsizliğin içinde kaybolacaktır..

Bu seçimde bir de Anayasa değişikliği söz konusu .Yüksek mahkemenin yargıç sayılarını çoğaltmak için bir de halk oylaması var .Bence yargıç sayısı Anayasadan tamamen çıkartılıp yasaya bırakılmalıydı ama yapılmadı .

Tüm vatandaşlarımıza ve diğer adaylara sesleniyorum : Bu halk oylamasına da evet demek gerekir .Kimse "bana ne" demesin , mahkemeler dosya yükü altında kalmış durumda ; bir nebze hafiflemiş olur ; adaletin kısmen daha erken tecellisi gerçekleşmiş olur .

Bana göre yüksek mahkeme yargıcı en az 23 olmalıydı fakat yetmez ama şimdilik evet demek gerekir .

Kaldı ki hukuk sistemi içinde yapilacak daha çok şey var : İcra yürümüyor , tebliğ ayrı bir sorun ,kaza mahkemelerindeki ceza davalarında bütün belgeler ve şahadetler savcılığın elinde iken avukatlara verilmiyor, savcılık her türlü kişiye ve/veya belgeye ulaşırken avukatlar ulaşamıyor bu da silahların eşit olmadığı, adaletin tam tecelli etmediği anlamına gelir .Ağır ceza davalarında duruşma süreci boyunca sanıkların tutuklu kalması kimi zaman sanık durumundaki kişilerin işlemediği suçları kabul etmesine neden olmaktadır ...

Tüm bunlar adaletin görünür hale gelmesine gölge düşürmektedir..

Avukat Mustafa Ulaş
Cumhurbaşkanı ADAYI 

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