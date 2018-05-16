Ulaş Gökçe: “Bu şehir herkesin olmalı”

Roman vatandaşlarının yaşadığı ortamdan oldukça etkilenen Ulaş Gökçe, sosyal medyadan duygusal bir yazı yazdı.

Yazısında Mağusa’da unutulan ve hizmet götürülmeyen bölgelerde yaşan insanların yok sayıldığını ve bunun doğru olmadığını belirten Ulaş Gökçe, Mağusa’nın herkesin şehri olabileceği bir ortamın yaratılması gerektiğini vurguladı. Ulaş Gökçe’nin yazısı ise şöyle:

“Burası Mağusa'da bir Roman evi. Anne, kızı, damadı, çocukları aynı evde kalıyor. Elektrik dahi yok. Biz birinci sınıf, onlar 50. sınıf vatandaş.

43 yıldır hizmet gitmeyen Maraş gibi.

Konuştuğumuz Romanlar Mağusalıydı. Dedemi dahi biliyorlar.

Benim şehrimin insanları. Mağusalılar.

Yok sayılan insanlar. Görülmeyen insanlar. Hiç kimseye güvenleri kalmamış. Hiçbir umutları yok.

Genç bir anne adayı. 29 yaşında. "Bu barakalarda, bu viranlıkta yaşayıp öldü atalarımız. Biz artık oy kullanmıyoruz" dedi.

Oy kullanmamalılar. Kendilerini yok sayanlara tek cevapları bu kaldı. Bu cevabı kullanmalılar.

Unutulan insanlar. Yok sayılanlar. Öteki Mağusalılar. Öteki Kıbrıslılar.

Herkes için Mağusa dedik. Boşuna demedik.

Bu şehir herkesin. Bu şehir herkesin olmalı.”