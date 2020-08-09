Ülkede su sıkıntısı 5. günde de sürüyor! 1 ton su 25 TL

Ülkede su sıkıntısı 5. günde! 1 ton su 25 TL'ye kadar çıktı.

3 günlük tamir sonrasında dün su verilmeye başlandığı açıklanmasına rağmen özellikle Gazimağusa, Girne'ni,n bazı bölümleri ve Lefkoşa'nın bazı bölümlerinde halen su yok.

SOSYAL MEDYADA FERYAT

Vatandaşlar yaşadıkları su sıkıntısını ve tepkilerini sosyal medya hesaplarından yetkililere duyurmaya çalışıyor. Sosyal medyada bir çok vatandaş su tankeri ile taşımacılık yapanlara ulaşmaya çalışıyor.

1 TON SU 25 TL

Su tankerleri ile susuzluğu bir nebze olsun azaltmaya çalışan vatandaşlar fahiş su paraları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Su tankerlerinin 1 ton suyu 25 TL'ye sattıkları öğrenildi.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Ülkede yaşanan su sorunu ile ilgili neredeyse hiç bir yetkilinin tatmin edici bir açıklama yapmaması ise dikkatlerden kaçmıyor.