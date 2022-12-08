Ulusal Birlik Partisi Aday Tanıtım Şenliği Gazimağusa’da Gerçekleşti

Ulusal Birlik Partisi, aday tanıtım şenliğini dün 7-12-22 tarihinde saat 18:00’da Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlemiş olduğu etkinlik ile gerçekleştirdi.

Şenlik Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü konuşmasını gerçekleştirdi.

Öncü herkesi selamlayarak başlamış olduğu konuşmasında, ülke olarak yerel seçime hazırlandıklarını, UBP olarak adaylarının her zaman yanlarında olduklarını ve UBP’yi diğer partilerden ayıran en belirgin özelliğin de bu olduğunu vurguladı.

İlçe Başkanı Öncü’nün konuşmasının ardından, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hatipoğlu konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çağırıldı.

Hasipoğlu da herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, seçim sürecini ortaladıklarını vurgulayarak bir yol haritalarının olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel’in İçişleri Bakanı olduğu dönemde çıkardığı reformun, 15 yıldır Meclis’in tozlu raflarında olduğunu ve bu reformun “ya geçecek ya geçecek” mücadelesi sonucunda hepimizin burada olduğunu kaydeden Hasipoğlu, “nasıl geldiğimizi, nasıl bir mücadele verdiğimizi hepinizin bilmesini isteriz. Bu reform daha güçlü belediyeler daha güçlü yerel yönetimler yaratmak için sizlere daha etkin daha verimli hizmetler verebilmek içindir.” dedi.

“Güçlü yerel yönetimler, güçlü merkezi yönetimdir. Biliniz ki 2027 yılına kadar UBP iktidarda, Sayın Ünal Üstel de Başbakan’dır. İktidar bizim işimiz diyoruz, çünkü UBP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran Parti bu Cumhuriyet’e inanan Parti ve onu yaşatmak için and içmiş bir Parti’dir.” diyen Hasipoğlu 18 Belediye Başkan Adayımıza sahip çıkalım diyerek konuşmasını tamamladı.

UBP Genel Sekreteri Hatipoğlu’nun konuşmasının ardından UBP Genel Başkanı ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çağırıldı.

Üstel de büyük bir coşkuyla herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, seçimlerde geri sayımın başladığını, sayılı günler kaldığını ve bu seçimlerin UBP ve Ülkemiz için çok önemli olduğunu şu sözlerle vurguladı; “UBP; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran, yaşatan ve yaşatma kararlılığında olan Parti olarak, inancımız ile bugün Ülkemizde en büyük projelere imza atan Parti’yiz.”

Halka seslenen Üstel, “Sizler bizleri “Hükümet” yaptınız ve icraatın başına getirdiniz, şimdi sıra yerel seçimlerde, Ülkemizin geleceği için, güçlü belediyeler için, hep beraber var mısınız?” dedi.

Başbakan Üstel’in konuşmasının ardından, kendisine ve Sevgili Eşine çiçek takdim edilerek, 6 Bölge’nin Başkan Adayları ve Meclis Üye Adayları tek tek anons edilerek selamlandı.

İlk olarak, şenliğe katılamayan Tatlısu Bölgesi Belediye Başkan Adayı ve Meclis Üye Adayları Selamlandı.

İkinci olarak, Geçitkale – Serdarlı Bölgesi Belediye Başkan Adayı Sn. Halil Kasım’a çiçeği takdim edildi ve Meclis Üye Adayları Selamlandı.

Üçüncü olarak, Mesarya Bölgesi Belediye Başkan Adayı Sn. Kürşat Özer’e çiçeği takdim edildi ve Meclis Üye Adayları Selamlandı.

Dördüncü olarak, Beyarmudu Bölgesi Belediye Başkan Adayı Sn. İlker Edip’e çiçeği takdim edildi ve Meclis Üye Adayları Selamlandı.

Beşinci olarak, Yeniboğaziçi Bölgesi Belediye Başkan Adayı Sn. Mustafa Zurnacılar’a çiçeği takdim edildi ve Meclis Üye Adayları Selamlandı.

Ve son olarak altıncı bölge olan Gazimağusa Bölgesi Belediye Başkan Adayı Sn. Erdal Özcenk büyük bir coşku ile sahneye çağırılarak çiçeği takdim edildi ve Meclis Üye Adayları Selamlandı.