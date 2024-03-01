Uluslarası Uzay İstasyonu'nda tehlike: "Sızıntı gittikçe büyüyor"

Uluslarası Uzay İstasyonu'nda (ISS) hava sızıntısı yaşandığı ve bu sızıntının küçük olsa bile gittikçe büyüdüğü kaydedildi. Konuyla ilgili Rusya Uzay Ajansı sorunun bir tehdit oluşturmadığını belirtirken, NASA panik yapmaya gerek olmadığını söyledi.

Rusya uzay ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kendi bölümünün yine bir hava sızıntısı sorunu yaşadığını, ancak sorunun şu anda mürettebat için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Roscosmos'un açıklamasında, "Gerçekten de uzmanlar ISS'de bir hava sızıntısı tespit ettiler. Mürettebata ya da istasyonun kendisine yönelik herhangi bir tehdit söz konusu değil" ifadeleri yer aldı.

Rus haber ajansı TASS'a göre, uzay yetkilileri Rus mürettebatın ISS'deki potansiyel sızıntıları tespit etmek ve düzeltmek için düzenli olarak çalıştığını söyledi.

SIZINTI KÜÇÜK AMA BÜYÜYOR

Amerikan Ulusal Uzay Ajansı ISS Program Müdürü Joel Montalbano'ya göre sızıntı küçük ancak gittikçe büyüyor.

Montalbano, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nun sonunda sızıntı gördüğümüz bir alan var. Küçük bir sızıntı var. Son Progress fırlatma ve kenetlenmesinden yaklaşık bir hafta önce sızıntının arttığını gördük" dedi.

ROSCOSMOS İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Montalbano, NASA'nın konuyla ilgili olarak Rusya'nın Roscosmos Devlet Uzay Etkinlikleri Kuruluşu ile birlikte çalıştığını ve sızıntının ne mürettebatın güvenliğini etkilediğini ne de ISS'e dört astronot göndermeyi amaçlayan Crew-8 görevini aksattığını sözlerine ekledi.

İLK SIZINTI 2020'DE TESPİT EDİLDİ

NASA ve Roscosmos, Ağustos 2020'de ISS'nin Rusya tarafında bir hava sızıntısı buldu. Sızıntı, oksijen ve su gibi kritik yaşam desteği sağlayan Zvezda modülündeydi.

Bu sızıntı kaynağı Ekim 2020'de tespit edildi ve geçici olarak düzeltildi, ancak Kasım 2021'de Rus kozmonot Pyotr Dubrov tarafından başka bir olası sızıntı noktası bulundu.

Roscosmos Ocak 2022'de yaptığı açıklamada Zvezda'daki "son hava sızıntısının" yerinin tespit edildiğini ve giderileceğini söyledi.

Ancak Çarşamba günü yapılan açıklama, sorunun yeniden ortaya çıktığını gösteriyor.

ISS'DEN ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI

ABD'nin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya yönetimini hedef alan yaptırımlar açıkladığı bir dönemde, Rusya 2024'ten sonra ISS'den çekilme kararı almıştı.

KENDİ UZAY İSTASYONUNU İNŞA ETMEYİ PLANLIYOR

Bu arada Roscosmos, Çin'in bağımsız Tiangong istasyonu örneğini izleyerek kendi uzay istasyonunu inşa etmeyi planladığını söyledi.