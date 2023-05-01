Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ederek GÜNSEL B9 ile test sürüşü yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünü ziyaret ederek beraberindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik heyeti ile birlikte bir dizi incelemede bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın ağırladığı Dr. Ulusoy, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan Büyük Kütüphane, PCR Kit Üretim Laboratuvarı ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret ederek bilgi aldı.

KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i de ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, seri üretim çalışmaları ile ilgili bilgi alırken GÜNSEL B9 ile test sürüşü de yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte gelen Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Eski Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’u Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ karşıladı. Prof. Dr. Şanlıdağ’ın üniversite ile ilgili bilgiler aktardığı toplantıya Yakın Doğu Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sait Akşit ile öğretim üyeleri de eşlik etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde devam eden bilimsel çalışmaların yanı sıra, kampüste devam eden sanat, bilim ve teknoloji projeleri ile ilgili bilgi alan Dr. Hasan Ulusoy, daha sonra Büyük Kütüphane, PCR Kit Üretim Laboratuvarı ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni de ziyaret etti. GÜNSEL Üretim Tesisleri’ni de ziyaret eden Dr. Ulusoy, KKTC’nin yerli otomobil markasının ilk modeli B9 ile test sürüşü de gerçekleştirdi.

Dr. Hasan Ulusoy: “İletişimimiz ve iş birliklerimiz devam edecektir.”

Yakın Doğu Üniversitesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkan Vekili ve Brüksel Eski Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, KKTC’nin kurumsal kapasitesinin gelişmesine yönelik birçok çalışma yapılması hedefinde olduklarını ifade ederek, “KKTC’ile her alanda çalışmalarımızı ileriye taşıma gailesi içerisindeyiz. İletişimimiz ve iş birliklerimiz devam edecektir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’den çok etkilenen Dr. Hasan Ulusoy, özellikle eski eser koleksiyonunun yer aldığı bölüme uzun bir zaman ayırarak “Zengin bir ulusal miras” olarak tanımladığı koleksiyonun büyük bir değer olduğunu belirtti. Dr. Ulusoy, GÜNSEL’in çok başarılı bir çalışma olduğunu da vurgulayarak “Her zaman desteğe hazırız” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yakın Doğu Üniversitesi olarak bilimde, teknolojide ve sanatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşıma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ana vatan Türkiye’mizin de bu yolculuğumuzda yanımızda olduğunu görmek bizlere büyük bir güven veriyor.”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkan Vekili ve Brüksel Eski Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’u ağırlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak bilimde, teknolojide ve sanatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha ileriye taşıma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ana vatan Türkiye’mizin de bu yolculuğumuzda yanımızda olduğunu görmek bizlere büyük bir güven veriyor” ifadelerini kullandı.

Dr. Hasan Ulusoy’un Yakın Doğu Üniversitesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretin de bunun en güzel göstergelerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sayın Büyükelçimize ziyaretleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.