Ünal Üstel: Arıklı'nın açıklamaları talihsiz UBP Milletvekili, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bakan Erhan Arıklı’nın, “Faiz Sucuoğlu Başbakan olursa hükümetten çekiliriz” şeklindeki açıklamalarını talihsiz bulduğunu söyledi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, KTV’de Erçin Şahmaran’ın konuğu oldu.

ÜSTEL'DEN ARIKLI'YA SİTEM...

Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, Faiz Sucuoğlu’nun UBP kurultayını kazanıp, Başbakan olursa hükümetten çekilecekleri yönündeki açıklamalarına sitem etti. “Arıklı’nın açıklamaları talihsizdi” diyen Üstel, UBP genel başkanlığına aday olan kişilerin de birbiri için olumsuz söylemlerde bulunmasını doğru bulmadığını kaydetti.

"UBP SORUNLARINI KENDİ İÇİNDE ÇÖZER"

UBP'nin sorunlarını kendi içinde çözebileceğini vurgulayan Üstel, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçildiğini kaydetti. Bu türlü yorumların zamanı olmadığını dile getiren Üstel, “Erken seçimin bile zamanı değil” diye konuştu.