Ünlülerin sığınakları ifşa oldu

Salgın hastalıklar, kıtlık, küresel ısınma gibi dünyanın son yıllarda karşı karşıya kaldığı felaketlerin boyutları henüz pek çokları için korkutucu olmasa da birbirinden ünlü ve zengin iş insanı olası kıyamet senaryolarına karşı hazırlanmaya çoktan başladı.

Amerikalı yazar Rushkoff da son kitabında bu hazırlıklara yer veriyor. Rushkoff’un dikkat çektiği ilk isim JC Cole oluyor.

JC Cole, Sovyet imparatorluğunun çöküşüne ve çalışan bir toplumu neredeyse sıfırdan yeniden inşa etmek için ne yapılması gerektiğine tanık olan bir isim. Ayrıca Amerika ve Avrupa Birliği büyükelçiliklerinde ev sahibi olarak görev yapmış ve güvenlik sistemleri, tahliye planları hakkında da oldukça önemli bir deneyime sahip. Şimdi Cole, tam olarak yerleri bilinmeyen çiftlikler üzerinde çalışıyor.

Rushkoff, Cole’a çeşitli savaş senaryoları sorduğunu anlatıyor: “Bana, ‘ailenizi korumanın tek yolu bir grupla birlikte olmaktır’ diye cevap verdi. Projesinin asıl amacı buydu; bir yıl veya daha uzun süre yerinde kalabilecek ve aynı zamanda hazırlık yapmayanlardan kendini koruyabilecek bir ekip toplamak.”

JC ayrıca genç çiftçileri sürdürülebilir tarım konusunda eğitmeyi ve her lokasyon için en az bir doktor ve diş hekimi temin etmeyi de umuyor.

Jeff Bezos, Larry Page, Peter Thiel ve Sam Altman gibi birbirinden ünlü milyarder iş insanı kıyamet senaryoları karşısında hazırlıklar yapmaya başladı bile.

SADECE MİLYONERLERE YÖNELİK OLMAYACAK

Rushkoff sözlerine şu şekilde devam ediyor: “JC’nin gerçek tutkusu sadece milyonerler için birkaç izole, militarize inziva tesisi inşa etmek değil, aynı zamanda başkaları tarafından modellenebilecek yerel olarak sahip olunan sürdürülebilir çiftliklerin prototipini yapmak ve nihayetinde Amerika’da bölgesel gıda güvenliğinin yeniden sağlanmasına yardımcı olmaktı.”

Cole amaçlarına yönelik olarak, bir sonraki pandemi veya iklim değişikliği felaketinden kurtulmak için maksimum güvenlikli Safe Haven Farms’ı kurdu. 66 yaşındaki Cole’un geliştirilmekte olan iki çiftliği var, biri Princeton’ın dışında, diğeri Poconos’ta bir yerlerde. Rushkoff, çiftliklerin milyonerler için tamamen kendi kendine yeten, tepeden tırnağa silahlı, gizli, tamamen kendi kendine yeten bir çiftlik toplulukları olduğunu anlatıyor.

Bağımsız olarak zengin olmadığını, ancak gayrimenkulde başarılı olduğunu söyleyen Cole, iki çiftliğin de tam konumlarını paylaşmıyor veya fotoğraflarını vermiyor.

Vivos şirketi, minyatür tatil köylerine dönüştürülen lüks yeraltı daireleri satıyor.

MİLYON DOLARLIK SIĞINAKLAR SATILIYOR

Dünyanın başına gelebilecek kıyametler için hazırlıklar yapan tek kişi Cole da değil. Rushkoff, dünyanın en zenginlerinin giderek kendilerini iklim değişikliği, yükselen deniz seviyeleri, kitlesel göçler, küresel salgınlar gibi gerçek ve mevcut tehlikeler için hazırlıklar yaptıklarını belirtiyor. Hatta bazı şirketler de şimdiden sığınak yapıp satmaya bile başlamış durumda.

Teksas merkezli Rising S Company; özel bowling salonu, yüzme havuzu, kurşun geçirmez kapıları olan 9,6 milyon dolara varan lüks sığınaklar satıyor.

Kaliforniya merkezli Vivos şirketi, soğuk savaş füze silolarından ve depolama tesislerinden minyatür tatil köylerine dönüştürülen lüks yeraltı daireleri satıyor.

Dünyanın en büyük milyarder sığınağı olarak öne çıkan Çek Cumhuriyeti’ndeki Oppidum ise, simüle edilmiş doğal Güneş ışığı, bir şarap mahzeni ve düşmanlardan tüm eşyaların saklanabileceği yerler içeriyor.

SIĞINAKLAR KADAR YATLAR DA RAĞBET GÖRÜYOR

Rushkoff, sığınaklar gibi yatların da bu felaketlerden korunmak için tercih edildiğini belirtiyor: “2021’de dünya çapında 887 süper yat satıldı, bir önceki yıla göre satışlar yüzde 77 arttı.”

Geçtiğimiz aylarda Amazon kurucusu Jeff Bezos’un Hollandalı bir şirkete yaptırdığı yat basına yansımış ve yatın Bezos’a iletilebilmesi için tarihi bir köprünün yıkılacak olması halktan tepki toplamıştı.

Bezos’un yaptırmak istediği yeni yatı tepki çekmişti.

Sığınaklar ve yatlardan sonra milyarderler için bir diğer cazip nokta da Yeni Zelanda. Google’ın kurucu ortağı 49 yaşındaki Larry Page’den, PayPal’ın kurucu ortağı Peter Thiel ve Silikon Vadisi girişimcisi Sam Altman’a kadar kıyamet günü sığınağı arayan milyarderler için başlıca yerlerden biri Yeni Zelanda oldu.

BEDENLERİNİ DEĞİL BEYİNLERİNİ KORUMAYA ALIYORLAR

Milyarder iş insanları sığınak, yat gibi hazırlıklar yapsa da Rushkoff, bunların yalnızca sembolik bir koruma sağlayacağını belirtiyor. Ve bazı milyarderlerin de sığınaklarla bedenlerini korumak yerine zihinlerini korumaya almaya çalıştıklarına dikkat çekiyor:

“Silikon Vadisi milyarderi Altman, beyninin bir bilgisayara yüklenmesi için bekleme listesinde olması için ​​Nectome’a 10.000 dolar ödedi. Geçtiğimiz Temmuz ayında, Dogecoin yaratıcısı Shibetoshi Nakamoto, Twitter’daki takipçilerine beyinlerini buluta yükleyip yüklemeyeceklerini sordu ve 51 yaşındaki Elon Musk, bunun zaten yapıldığını söyledi.

Beyinleri bulutlara yüklemekten sığınak ve yatlara kadar milyarderler olası bir kıyamet senaryosunun gerçekleşmesi halinde kendilerini korumak için kollarını çoktan sıvamış durumda. Sığınak projesi ile dikkat çeken Cole, o gün geldiğinde kapının dışında mümkün olduğunca az sayıda aç çocuk olmasını sağlamak istediğini belirtiyor.