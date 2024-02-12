Ürdün Kralı 2.Abdullah, Gazze’ye havadan insani yardım operasyonuna katıldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Gazze Şeridi'ne yaptığı havadan insani yardım dağıtımı operasyonuna katıldı.

Ürdün devlet televizyonu Al Mamlaka, askeri üniformalı Kral 2. Abdullah’ın İsrail saldırılarında tahrip olan Gazze’de Ürdün tarafından işletilen sahra hastanelerine geçen hafta havadan acil tıbbi malzeme atan askeri uçaktaki görüntülerini yayımladı.

Reuters, Ürdün Hava Kuvvetleri’nin, geçen hafta içinde bölgedeki hastanelere tıbbi yardım sağlamak amacıyla ikisi Fransız ve Hollanda askeri uçaklarıyla 11 hava indirmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kral Abdullah'ın ikinci kızı ve kendisi de Hava Kuvvetleri pilotu olan Prenses Salma, aralık ayında bölgeye yönelik insani yardım atan bir askeri uçakta hava indirme operasyonuna katılmıştı.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarını durması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Kral Abdullah bugün Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Kral Abdullah’ın ateşkesin ilanıyla birlikte bölgeye gönderilecek insani yardımlara yönelik İsrail engellinin kaldırılması için ABD’nin desteğini istemesi bekleniyor.

Gazze’deki savaşın bölgeye sıçraması ve ardından ülkeye gelecek kitlesel göç, Batı Şeria ile sınırı olan Ürdün’ün en büyük endişelerinden birini oluşturuyor.

Ürdün Kralı Abdullah, 25 Ekim'de İsrail'in saldırıları sonrasında zarar görmesi ve hizmet dışı kalmasına rağmen, Ürdün Sahra Hastanesi'nin çalışmalarını sürdürmesi talimatı verdi.

Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi, 2009 yılında kurulmuştu. Ürdün ordusuna bağlı olan hastane, günlük yaklaşık 1200 kişiye hizmet veriyor. Üç ayda bir tıbbi, idari ve teknik ekiplerinin değiştirildiği hastanede verilen hizmetler ücretsiz yerine getiriliyor.