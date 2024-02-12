  • BIST 9157.01
  • Altın 1994.389
  • Dolar 30.6973
  • Euro 33.0835
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Ürdün Kralı 2.Abdullah, Gazze’ye havadan insani yardım operasyonuna katıldı

» »
Ürdün Hava Kuvvetleri, bölgedeki hastanelere tıbbi yardım sağlamak amacıyla ikisi Fransız ve Hollanda askeri uçaklarıyla 11 hava indirmesi gerçekleştirdi.
Ürdün Kralı 2.Abdullah, Gazze’ye havadan insani yardım operasyonuna katıldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Gazze Şeridi'ne yaptığı havadan insani yardım dağıtımı operasyonuna katıldı.

Ürdün devlet televizyonu Al Mamlaka, askeri üniformalı Kral 2. Abdullah’ın İsrail saldırılarında tahrip olan Gazze’de Ürdün tarafından işletilen sahra hastanelerine geçen hafta havadan acil tıbbi malzeme atan askeri uçaktaki görüntülerini yayımladı.

Reuters, Ürdün Hava Kuvvetleri’nin, geçen hafta içinde bölgedeki hastanelere tıbbi yardım sağlamak amacıyla ikisi Fransız ve Hollanda askeri uçaklarıyla 11 hava indirmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kral Abdullah'ın ikinci kızı ve kendisi de Hava Kuvvetleri pilotu olan Prenses Salma, aralık ayında bölgeye yönelik insani yardım atan bir askeri uçakta hava indirme operasyonuna katılmıştı.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarını durması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Kral Abdullah bugün Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Kral Abdullah’ın ateşkesin ilanıyla birlikte bölgeye gönderilecek insani yardımlara yönelik İsrail engellinin kaldırılması için ABD’nin desteğini istemesi bekleniyor.

Gazze’deki savaşın bölgeye sıçraması ve ardından ülkeye gelecek kitlesel göç, Batı Şeria ile sınırı olan Ürdün’ün en büyük endişelerinden birini oluşturuyor.

Ürdün Kralı Abdullah, 25 Ekim'de İsrail'in saldırıları sonrasında zarar görmesi ve hizmet dışı kalmasına rağmen, Ürdün Sahra Hastanesi'nin çalışmalarını sürdürmesi talimatı verdi.

Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi, 2009 yılında kurulmuştu. Ürdün ordusuna bağlı olan hastane, günlük yaklaşık 1200 kişiye hizmet veriyor. Üç ayda bir tıbbi, idari ve teknik ekiplerinin değiştirildiği hastanede verilen hizmetler ücretsiz yerine getiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netanyahu, Gazze'de ateşkes müzakereleri sürerken Blinken ile görüştü07 Şubat 2024 Çarşamba 15:32
  • Hamas'tan yeni esir takası anlaşmasına 'olumlu' yanıt: Gözler İsrail'e çevrildi!06 Şubat 2024 Salı 21:22
  • İsrailliler rehinelerin serbest bırakılması için yürüdü04 Şubat 2024 Pazar 19:40
  • İran lideri Reisi'den ABD'ye: Tahran bir savaş başlatmaz ama zorbalara güçlü karşılık verir02 Şubat 2024 Cuma 20:06
  • Hamas rehinelerin serbest bırakılmasını içeren teklifi değerlendiriyor02 Şubat 2024 Cuma 19:02
  • Gazze'de 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cansız bedenleri bulundu31 Ocak 2024 Çarşamba 21:03
  • 13 yıllık aranın ardından BAE büyükelçisi Şam'da göreve başladı31 Ocak 2024 Çarşamba 18:44
  • “Soykırım” suçu İsrail destekçisi devletler için ne anlama geliyor?30 Ocak 2024 Salı 13:25
  • Kuveyt, mezarlıklarda tokalaşmayı yasaklıyor30 Ocak 2024 Salı 09:52
  • Netanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki28 Ocak 2024 Pazar 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti