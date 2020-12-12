Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları, Kalp Krizi Başta Olmak Üzere Kalp Hastalıklarını Tetikliyor

Üst solunum yolları enfeksiyonlarının görülme sıklığının artacağı kış ayları başladı. COVID-19 pandemisinin yaşandığı bu dönemde, kendimizi kış hastalıklarından korumak, çok daha önemli bir hale geldi.

Belirtilerinin COVID-19’la benzeşmesinin yaratacağı panik ve kafa karışıklığı bir yana, üst solunum yolları enfeksiyonlarına, kalp hastalıklarını tetiklemesi nedeniyle de dikkat etmek önemli. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, üst solunum yolları enfeksiyonları ile kalp hastalıkları arasındaki ilişki hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Soğuk havalarla birlikte görülme sıklığı artan ve özellikle kronik kalp hastalığı olan kişilerde daha düşük olan vücut direnci nedeniyle, normal kişilere göre daha hızlı ilerleyen gribal enfeksiyonların, alt solunum yolu enfeksiyonu ve zatürreye neden olabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu ve hipertansiyonu olan kişilerin enfeksiyonlardan daha fazla etkilendiğini ve bazı durumlarda hastanede yatış gerekebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Hamza Duygu; “Enfeksiyonun Vücutta Yol Açtığı Sıvı Kaybı ve Yüksek Ateş Kalp Krizine Neden Olabilir.”

“Enfeksiyonlar ile kalp ve damar hastalıkları arasında ilişki olduğu, bilinen bir gerçektir. Gribal enfeksiyonlar ile birlikte vücutta bağışıklık sistemi aktifleşir ve inflamasyon denilen yangısal reaksiyon meydana gelir. Bu reaksiyon sonucunda kalp damarlarında önceden oluşmuş plaklarda parçalanma ve üzerine pıhtı oturması sonucunda damar tıkanıklığı meydana gelebilir, bu süreç ise kişide kalp krizine kadar ilerleyebilir” diyen Prof. Dr. Hamza Duygu, ayrıca enfeksiyonlar sırasında vücuttaki sıvı kayıpları ve ateş yükselmesinin kalp atışlarını hızlandırarak kalbin iş yükünü artırdığını, kişide daha önceden bulunan ve belirti vermeyen damar tıkanıklıklarının, kalp krizine neden olabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Hamza Duygu; “Tedavi Edilmeyen Kalp Zarı ve Kalp Kası İltihabı Ani Kalp Durmasına Neden Olabilir.”

Daha çok viral enfeksiyonlarda görülmek üzere bazı bakteriyel enfeksiyonların kalp zarı ve kalp kasında reaksiyona neden olarak kalp zarı ve kalp kası iltihabına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, yakın zamanda gribal enfeksiyon geçiren kişilerin, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, baş dönmesi, çarpıntı gibi şikayetleri olması halinde ve yine önceden kalp hastalığı olan kişilerde gribal enfeksiyonla birlikte nefes darlığı, bacaklarda ve karında şişme gibi şikayetler gelişmesi halinde mutlaka uzman bir kardiyolog tarafından kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Hamza Duygu, “Kalp zarı-kalp kası iltihabı kısa sürede tedavi başlanması ve bazı olgularda hastanede yatış gerektiren klinik bir durumdur. Tedavi edilmemesi halinde kişilerde ritim bozuklukları, kalp yetmezliği ve ani kalp durmasına neden olabilir” dedi.

Gribal Enfeksiyonlar ve İlaç Kullanımı

Enfeksiyonlarda kullanılan bazı ateş düşürücü, ağrı kesici ilaçların vücutta su ve tuz tutulumuna neden olarak tansiyonu yükseltebildiğine ve daha önceden kalp hastalığı olan kişilerde kalp yetmezliği ataklarına neden olabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hamza Duygu, yine enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin, özellikle kan sulandırıcı (coumadin gibi) kalp ilaçları ile etkileşime girerek, kanamaya yol açabildiğini söyledi.

Kalp hastalığı olan kişilerin gribal enfeksiyonlar, alt-üst solunum yolu enfeksiyonları, zatürre gibi durumlarda ilaç kullanmadan önce mutlaka kardiyoloji doktoruna başvurması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Hamza Duygu, “Üst solunum yollarındaki ödemi azaltmak için kullanılan ilaçlarla birlikte, burun damlası gibi yaygın kullanılan ilaçlar da kalbi hızlandırarak çarpıntı ataklarına yol açabilir. Bu nedenle önceden taşikardi veya kalp ritim bozukluğu olan hastaların bu ilaçları kullanmadan önce kardiyolojı uzmanına danışmaları hayati önem taşır” dedi.

Kalp Sağlığına Yönelik Önlemler

Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp hastalığı olan kişilere enfeksiyondan korunmaya yönelik önerilerde de bulundu. Prof. Dr. Duygu, “Herkes için geçerli olmakla birlikte, kalp hastalığı olan kişiler, hijyen, kalabalık ortamlardan ve enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınma, vitaminler açısından zengin bol meyve ve sebze tüketme, odaları sık sık havalandırma, sıvı tüketimine özen gösterme, grip ve zatürre aşısı yapma gibi önlemlere çok daha fazla dikkat etmeli” dedi.