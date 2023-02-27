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SON DAKİKAMalatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem!

Üstel: Sivil Savunma Teşkilatımızı tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz

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Başbakan Üstel:Sivil Savunma Teşkilatımızın özveri ve titizlikle yürüttüğü çalışmaları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz
Üstel: Sivil Savunma Teşkilatımızı tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz

Başbakan Ünal Üstel, yaşanabilecek her tür felakete karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve arama kurtarma çalışmalarının en yüksek seviyede desteklenmesi amacıyla, Sivil Savunma Teşkilatı’nın özveri ve titizlikle yürüttüğü çalışmaları tüm güçleriyle desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan Üstel, “Sivil Savunma Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda, milli mücadele yılları sürerken ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önüne alınarak, yeniden yapılandırılan Sivil Savunma faaliyetlerinin, gerekli yasal düzenlemelerin ardından Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi’nce 18 Şubat 1972 tarihinde kabul edilen “Sivil Savunma Yasası”na bağlı olarak teşkilatın 6 Ağustos 1974’te resmen çalışmalarına başladığını ifade etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı’na bağlı bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ve ulusal afet yönetimi sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Üstel, Sivil Savunma’nın, halkın ihtiyaç duyduğu yaşanabilecek muhtemel her tür afete yönelik müdahale gücünün koordine edilmesi görevinin yanında, günün gereklerine uygun afet yönetimi süreçlerini her gün geliştirerek, uygulamaya devam ettiğini kaydetti.

“Anavatan ve ülkemizde yaşadığımız can kayıplarının acısını yüreklerimizde hissettiğimiz bu zor günlerde, Türkiye’de gerçekleşen asrın deprem felaketi süresince Sivil Savunma’nın önemini ve insan hayatı için gerekliliğini bir kez daha yaşayarak görmüş olduk” diyen Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Yaşadığımız son depremin çok üzücü sonuçları, çağdaş bir sivil savunma sisteminin gerekliliğini, yetişmiş personel ve teknik donanım eksikliklerinin giderilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın böylesi olağanüstü durumlarla ilgili bilinçlendirilmesinin ülkemizin güvenlik konusundaki geleceği açısından taşıdığı önemi ortaya koymuştur.”

Başbakan Üstel, ülkenin deprem kuşağı bölgesinde olmasının, diğer yandan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri ile meydana gelen doğal afetlerin yaşanma sıklığının artmasının, gerekli önlemleri zamanında almayı ve arama kurtarma hizmetlerini geliştirmeyi yaşamsal bir zorunluluk haline getirdiğini belirtti.

Bu düşünceyle hareket eden hükümetin, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın personel ve ekipman ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması, halkın bilinçlendirilmesi için sivil savunma eğitiminin çeşitlendirilerek, artırılmasına yönelik hemen harekete geçtiğini ifade eden Üstel, bu konudaki çalışmalara öncelik verildiğinin altını çizdi.

Yaşanabilecek her tür felakete karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve arama kurtarma çalışmalarının en yüksek seviyede desteklenmesi amacıyla, Sivil Savunma Teşkilatı’nın özveri ve titizlikle yürüttüğü çalışmaları tüm güçleriyle desteklemeye devam edeceklerine vurgu yapan Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, tüm insanlığın her türlü felaketten uzak, mutlu ve huzurlu günler geçirmesini temenni ediyor, Sivil Savunma Teşkilatı mensuplarımızın Sivil Savunma Günü’nü yürekten kutluyor ve yürütmekte oldukları çalışmalarda başarılar diliyorum.”

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