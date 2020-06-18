Üstel ve Pilli’ye karşı Atakan’ın kellesi istendi

UBP- HP koalisyon hükümetinde bu kez görevden alınılması istenen bakanlar krizi yaşanıyor. Ortakların, karşılıklı olarak sorumlu görülen bakanların görevden alınması talebi, koalisyon ortakları arasında krize neden oldu. Halkın Partisi’nin (HP) ülkeye giriş şekillerini doğru bulmadığı ve karantina yerine kumar oynadıkları, alış veriş yaptıkları öne sürülen heyet ile ilgili olarak,yaşanan krizde sorumlu tuttuğu Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in yanısıra, karantina süresi ile ilgili sorumlu tuttuğu Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye karşın, Ulusal Birlik Partisi’nin de Ada’ya geliş ve otele varışlarda sorumlu tuttuğu Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın görevden alınmasını istediği öne sürülüyor.

Halkın Partisi’nin bu talebe sıcak bakmadığı ileri sürülürken, iki partinin ayrı ayrı toplantı yapması da dikkat çekti. Koalisyon hükümetinin karşılıklı olarak sorumlu tutukları bakanların görevden alınmasını istemesi, her iki partide huzursuzluk yaratırken, UBP’de bir grubun Hüseyin Özgürgün’ün ile temasa geçmesine neden oldu. Koalisyon ortaklarının karşıklıklı olarak bir birine rest çekmesinin, hükümetin bozulmasına ve hükümet krizine yol açabileceği öne sürülüyor.