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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu eğitim çalışmalarına devam ediyor

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Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu eğitim çalışmalarına devam ediyor.  Bu çerçevede yarın üç ayrı etkinlik düzenleniyor.
Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu eğitim çalışmalarına devam ediyor

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu eğitim çalışmalarına devam ediyor.  Bu çerçevede yarın üç ayrı etkinlik düzenleniyor.  Hümanist-Büro  ile işbirliğinde  uzun zamandır hazırlıkları yapılan Triple P Olumlu Anne Babalık Programı hayata geçirilecek.

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu açıklamasına göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Girne Belediyesi’nin destek verdiği program  çerçevesinde alan çalışanlarına yönelik tanıtım toplantısı saat 10.00’da Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda  yapılacak.

Saat 14.00’te ise  Girne 23 Nisan İlkokulu velilerine yönelik seminerler dizisinin ilki gerçekleştirilecek.  “Olumlu Anne-babalığın Gücü” başlıklı seminer  Doç. Dr. Taner Güvenir ve Doç. Dr. Fatma Varol Taş tarafından sunulacak.  Seminer  Girne Anafartalar Lisesi Salonu’nda yapılacak. Diğer iki seminer 25 Mart ve 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

12 Mat’ta ise 12 yaşına kadar çocukları olan anne-babalara yönelik sekiz haftalık Grup Triple P eğitimleri başlayacak. “Çok düzeyli bir aile müdahale programı” olan eğitimler, Grup Triple P Uygulayıcısı Uzm. Psk. İpek Uçkan  tarafından yürütülecek. 

GARDİYAN EĞİTİMLERİ YARIN BAŞLIYOR 

Başbakanlık Uyuşturucu  ile Mücadele Komisyonu, İçişleri Bakanlığı ile işbirliğinde, Merkezi Cezaevi’ne  yeni alınan 33 gardiyana yönelik eğitimlere de yarın  başlıyor.

Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salonda yarın  sabah 09.00’da başlayacak eğitimler, 3 gün sürecek. 

“KKTC İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde hizmet veren personelin madde bağımlılığı konusunda bilgi sahibi olması, farkındalık kazanması ve gerekli durumlarda yerinde ve zamanında etkili yaklaşımda bulunabilecek donanıma sahip olması” hedeflenen eğitimler, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı 
Hasan Karaokçu,  Komisyon Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı, Psk. Dan.Teyfide Tremeşeli, Uzm. Psk. Sevil Hançerli tarafından verilecek.

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