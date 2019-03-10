Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yarın üç ayrı etkinlik düzenleniyor.

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yarın üç ayrı etkinlik düzenleniyor. Hümanist-Büro ile işbirliğinde uzun zamandır hazırlıkları yapılan Triple P Olumlu Anne Babalık Programı hayata geçirilecek.

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu açıklamasına göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Girne Belediyesi’nin destek verdiği program çerçevesinde alan çalışanlarına yönelik tanıtım toplantısı saat 10.00’da Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yapılacak.

Saat 14.00’te ise Girne 23 Nisan İlkokulu velilerine yönelik seminerler dizisinin ilki gerçekleştirilecek. “Olumlu Anne-babalığın Gücü” başlıklı seminer Doç. Dr. Taner Güvenir ve Doç. Dr. Fatma Varol Taş tarafından sunulacak. Seminer Girne Anafartalar Lisesi Salonu’nda yapılacak. Diğer iki seminer 25 Mart ve 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

12 Mat’ta ise 12 yaşına kadar çocukları olan anne-babalara yönelik sekiz haftalık Grup Triple P eğitimleri başlayacak. “Çok düzeyli bir aile müdahale programı” olan eğitimler, Grup Triple P Uygulayıcısı Uzm. Psk. İpek Uçkan tarafından yürütülecek.

GARDİYAN EĞİTİMLERİ YARIN BAŞLIYOR

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, İçişleri Bakanlığı ile işbirliğinde, Merkezi Cezaevi’ne yeni alınan 33 gardiyana yönelik eğitimlere de yarın başlıyor.

Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salonda yarın sabah 09.00’da başlayacak eğitimler, 3 gün sürecek.

“KKTC İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde hizmet veren personelin madde bağımlılığı konusunda bilgi sahibi olması, farkındalık kazanması ve gerekli durumlarda yerinde ve zamanında etkili yaklaşımda bulunabilecek donanıma sahip olması” hedeflenen eğitimler, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı

Hasan Karaokçu, Komisyon Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı, Psk. Dan.Teyfide Tremeşeli, Uzm. Psk. Sevil Hançerli tarafından verilecek.