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Uyuşturucu tasarrufundan 3 tutuklu!

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Girne ve Boğaztepe Köyünde dün gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında uyuşturucu tasarrufundan toplam 3 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu tasarrufundan 3 tutuklu!

Eve baskın: 2 tutuklu

Girne’de dün saat 23.00 sıralarında Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, K.Y.(E-26) ve L.E.(E-22)’nin birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 0,5 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet hap ve içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo, enjektör ve öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Bitkisinin bakımını yaparken suçüstü yakalandı

Boğaztepe Köyünde dün saat 20.00 sıralarında Polis Ekipleri tarafından  gerçekleştirilen operasyon sonucu; R.S.(E-47)’nin, saksı içerisinde ekili bulunan hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitkinin bakımını yaptığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada, bitki bakımında kullanılan muhtelif malzemeler tespit edilerek emare olarak alındı.

 

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