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Uzayda Büyük Patlama sonrasının en büyük patlaması saptandı

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Uzayda Büyük Patlama sonrasının en büyük patlaması saptandı
Uzayda Büyük Patlama sonrasının en büyük patlaması saptandı

Kayıtlı tarihteki en büyük kozmik patlamayı saptayan astronomi araştırmacıları, bunun Dünya'dan 390 milyon ışık yılı uzaktaki bir galaksi kümesindeki süper kütleli kara delikten kaynaklandığını duyurdu.

'Evrende her şeyin başı' kabul edilen Büyük Patlama'dan (Big Bang) beri uzaydaki en büyük patlamanın saptandığı açıklandı.  

'Daha önce gözlemlenmiş en büyük patlamadan 5 kat daha büyük'

'The Astrophysical Journal' dergisi için elde ettikleri bulguları kaleme alan araştırmacılar, uzayda daha önce gözlemlenmiş en büyük patlamadan 5 kat daha büyük bir patlamanın kanıtlarını saptadıklarını duyurdu. 

Dünya'dan 390 milyon ışık yılı uzaktaki bir süper kütleli kara deliğin patladığı, bunun uzaya muazzam enerji salımına neden olduğu sanılıyor.

Dolayısıyla patlamanın Ophiuchus galaksi kümesinde devasa bir delik bıraktığı belirtildi. 

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