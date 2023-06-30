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Uzmanlar uyardı… Dikkat, sakın böyle uyumayın!

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Uyku uzmanları, uyumanın daha da zorlaştığı sıcak havalara dikkat çekerken serinlemek için kullanılan vantilatörlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.
Uzmanlar uyardı… Dikkat, sakın böyle uyumayın!

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcaklıklar da artmaya başladı. Bir taraftan tatil sezonunu anımsatırken bir taraftan da dayanılmaz sıcaklıkları beraberinde getiren yaz ile uykusuzluk sorunları da atıyor.

Pek çok kişi serinlemek ve biraz daha kaliteli bir şekilde uyumak için vantilatörlerini açsa da uzmanlar bu yöntemi kesinlikle tavsiye etmiyor.

Uzmanlar; vantilatörün, yatak odasının havasını daha serin ve daha taze hale getirirken, polen ve tozu üfleyebileceğine dikkat çekiyor: “Vantilatörün pervaneleri toz topluyorsa, bu parçacıklar onu her açtığınızda havada uçuşacaktır. Ayrıca cildinizin de kurumasına neden olacaktır. Son olarak, vantilatörün önünde uyumanız halinde kas ağrılarıyla uyanmanız olası. Sabahları boyun tutulmasıyla uyanıyorsanız, bunun nedeni sürekli esen rüzgar olabilir.”

ALERJİK YAPIYA SAHİPSENİZ DİKKAT

Vantilatör karşısında uyumanın en çok da alerjik yapıya sahip kişilerde olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor.

Peki geceleri vantilatör olmadan serinleyebilmek ve rahat bir uyku çekmek için ne yapabilirsiniz?

Dr Sarah Jarvis sıcak havalara karşı uyumadan önce soğuk bir duş alınmasını ve odanın da serin kalabilmesi için panjurların veya perdelerin gün boyu kapalı tutulmasını öneriyor.

Sıcaklar daha da bunaltıcı gelip vantilatör olmadan uyumak mümkün değilse mutlaka toz parçacıklarının temizlenmesi ve bir hava temizleyici alınması tavsiye ediliyor. Ancak hijyenik önlemler alınmış olsa bile uzmanlar vantilatör karşısında çıplak uyunmaması gerektiğini söylüyor.

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