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Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı komitede oy birliğiyle onaylandı

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Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı komitede oy birliğiyle onaylandı
Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin bugünkü toplantısında oy birliğiyle onaylandı.

Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı referans olarak kabul edilerek hazırlanan ve ülkede veteriner tıbbi ürünlerinin kullanımını güvenli bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan tasarı, Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bu sabah UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına, Tatar başkanlığında, UBP Milletvekili Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili Armağan Candan ve DP Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı katıldı. Komite üyelerinden CTP Milletvekili Mehmet Çağlar ise görevli olduğu için toplantıya katılamadı.

Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde, “hayvan sağlığını korumak, hayvanları tedavi etmek veya üretimi artırmak amacıyla hayvanlara uygulanan veteriner tıbbi ürünlerin, üretimi, ticareti, dağıtımı ve kullanımı bakımından hayvan sağlığını ilgilendirdiği kadar insan ve çevre sağlığını da etkilediği” belirtiliyor.

Veteriner tıbbi ürünlerin veteriner hekim kontrolü altında uygulanmamasının hayvanlarda verim kayıplarına, zararlara, hatta ölümlere neden olabildiğine işaret edilen tasarıda, ilaçların veya kalıntılarının gıda yoluyla insanlara da geçerek, insan sağlığını da etkilediği kaydediliyor.

Bazı veteriner tıbbi ürünlerin (narkoleptikler) aynı zamanda gayrı yasal yollardan insanlar için uyuşturucu madde olarak kullanılabildiği ifade edilen tasarıda, yanlış kullanılan veteriner tıbbi ürünlerin insan ve çevre sağlığını ciddi şekilde etkilediği vurgulanıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarının genel gerekçesinde şu ifadeler de yer alıyor:

“Ülkemizde veteriner tıbbi ürünler ile ilgili yetersiz mevzuattan kaynaklanan sıkıntıları aşmak; söz konusu ürünlerin üretimi, paketlenmesi, etiketlenmesi, dağıtımı, pazarlaması, ithalatı, ihracatı, bulundurulması, izlenmesi (farmakovijilansı) ve denetlenmesi alanlarında yetki ve sorumlulukları net bir şekilde düzenleyerek; güçlü bir sistemin kurulması amacıyla Bakanlığımız tarafından ilgili paydaşlarla görüşerek, Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

Bu yasa taslağı hazırlanırken Avrupa Birliği 2001/82/EC sayılı ilgili mevzuat referans olarak kabul edilmiş ve Avrupa Birliği’nin konu ile ilgili koymuş olduğu tüm genel ilkeler ve prensipler kabul edilerek kendi yapımıza uyum sağlaması hedeflenmiştir. Bu yasa taslağı yasallaşıp, ilgili tüzükler de yürürlüğe girdikten ve gerekli idari yapının oluşturulmasından sonra ülkemizde veteriner tıbbi ürünlerinin kullanımı güvenli bir yapıya kavuşacak.”

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