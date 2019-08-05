Victoria's Secret'ın ilk trans modeli Valentina Sampaio

Victoria's Secret pazarlama müdürü Ed Razek, geçen yıl Vogue dergisine verdiği röportajda "Şovda transseksüel ya da büyük beden model kullanmayı düşünüp düşünmediğimizi soruyorsunuz" diyerek şunları söylemişti: "Kardeş şirketimiz Lane Bryant, büyük beden modellerle defile yapıyor. Bunu sadece satış yaptığımız pazara sunuyoruz, Victoria's Secret gibi tüm dünyaya sunmuyoruz."

Bu sözlerden dolayı büyük tepki çeken Razek'in özür dilemesi yeterli olmamıştı. Marka geçen yıl tarihinin en düşük reytingini alıştı. Victoria's Secret bir süredir, podyuma sadece çok uzun ve ince modelleri çıkarmasıyla ilgili eleştiriler alıyordu. Marka ile çalışan ünlü modellerden Karlie Kloss, Victoria's Secret ile yollarını ayırmış, nedenini ise şöyle açıklamıştı: "Onların yansıttığı imajın benim gerçekte kim olduğunu yansıttığını düşünmüyordum ve dünya çapındaki genç kadınlara güzel olmanın bu olduğunun anlatılmasından rahatsızdım."

Bianet'in haberine göre imajı yara alan Victoria's Secret, transseksüel Brezilyalı model Valentina Sampaio ile çalışmaya başladı. Bir süre önce marka ile podyumda çalışmaya başlayan Sampaio, ilk kampanya yüzü de oldu. Firmanın ilk transseksüel modeli olan Sampaio, Secret Pink koleksiyonu için Instagram'da sahne arkası çekimleri paylaştı. Brezilyalı model paylaşımının üstüne "Hayal kurmaktan hiç vazgeçmedim" notunu düştü.