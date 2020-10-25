  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı

» »
Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a yükseldi.
Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a yükseldi.

Xinhua ajansının haberine göre, Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini ay başından bu yana etkileyen şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda can kaybının arttığı belirtildi.

Çoğu Quang Tri, Thua Thien-Hue ve Quang Nam eyaletlerinde ölenlerin sayısının 130'a yükseldiği, 18 kişiden ise haber alınamadığı aktarılan açıklamada, kayıpları arama kurtarma ile afet sonrası iyileştirme ve tahliye çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, yaklaşık 1500 hektar çeltik tarlası ile yaklaşık 8 bin hektar tarım arazisinin sular altında kalarak veya zarar gördüğü de kaydedildi.

Ayrıca, yaklaşık 935 bin büyükbaş ve kümes hayvanının telef olduğu veya sel sularında sürüklendiği bildirilen açıklamada, aşırı yağışların birçok yolda trafiği aksattığı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fukuşima’nın atık suyu okyanusa boşaltılacak21 Ekim 2020 Çarşamba 15:32
  • Pakistan'da 4 Katlı Bir Binada Patlama: 5 Ölü21 Ekim 2020 Çarşamba 13:33
  • "Dağlık Karabağ'da ABD devreye giriyor" iddiası20 Ekim 2020 Salı 17:59
  • Karabağ'da iki taraf da diğerini ateşkes ihlaliyle suçladı18 Ekim 2020 Pazar 17:29
  • Pakistan'da toprak kayması: 10 ölü18 Ekim 2020 Pazar 12:44
  • Azerbaycan ve Ermenistan’dan ateşkes kararı18 Ekim 2020 Pazar 08:01
  • Aliyev: Öcümüzü harp meydanında alacağız16 Ekim 2020 Cuma 18:28
  • Azerbaycan duyurdu: Ermenistan, roketle Nahçıvan’ı vurdu!16 Ekim 2020 Cuma 17:21
  • Çin, ABD'yi siyasi virüs yaymakla suçladı14 Ekim 2020 Çarşamba 15:06
  • Çin’de kilolu öğrencilere düşük not verilecek13 Ekim 2020 Salı 21:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti