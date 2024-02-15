  • BIST 9242.15
  • Altın 1981.629
  • Dolar 30.7098
  • Euro 33.116
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Vision Pro gözlükleri neden iade ediliyor?

»
Apple'ın ilk karma gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro, bu ayın başlarında ABD'de piyasaya sürüldü. Ancak, Vision pro sahipleri sosyal medyada aldıkları ürünü iade edeceklerini söylüyor. Peki bunun sebebi ne? İnsanlar Vision Pro gözlükleri neden iade ediyor
Vision Pro gözlükleri neden iade ediliyor?

Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro, 2 Şubat'ta satışa çıkmış ve yüz binlerce kullanıcı tarafından satın alınmıştı. Ancak kullanıcılar gözlükleri iade etmeye başladı ve bunun birden fazla sebebi var. 

Vision Pro'nun iade edilmesinin ana nedenlerinden biri rahatlık. Ürünü iade eden ve kullananlar, başlığın ağırlığının özellikle ön tarafta yoğunlaşmasının rahatsızlık verici olduğunu belirtiyorlar. Cihazın ağırlığının öne yüklenmesi baş ve boyun ağrılarına neden oluyor.

Ayrıca, bazı kullanıcılar Vision Pro'nun göz rahatsızlıklarına neden olduğunu iddia ediyorlar.

The Verge'nin ürün müdürü Parker Ortolani , Vision Pro'nun gözünde bir kan damarı patlamasına yol açtığını düşünüyor. Üstelik bu durumdan şikayetçi olan tek kişi Ortolani değil.

Aslında bu sorun, VR veya AR başlıklarını kullanımından itibaren bildiriliyor. Bunun en büyük sebebi de giyilebilir teknolojilerin (akıllı saatler, yüzükler vb.) her vücut tipiyle uyumlu olmaması.

YETERİ KADAR VERİMLİ DEĞİL 

Ancak, sorun sadece donanım ve tasarım kaynaklı değil.

Kullanıcılar Vision Pro'dan fiyatına göre yeterli verimliği almadıklarını söylüyorlar.

Kullanıcılar, cihazın yeterli içeriğe sahip olmadığını ve üretkenlik alanında da sorunlar yaşadıklarını belirtmekte.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk telefon hattını kırdı: "Aramalarımı yalnızca X'ten yapacağım"09 Şubat 2024 Cuma 22:48
  • Disney, Epic Games'e 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacak08 Şubat 2024 Perşembe 10:42
  • Kara delikler ve galaksinin oluşumu07 Şubat 2024 Çarşamba 21:34
  • Yapay Zeka, 2000 yıllık parşömenin gizli metnini ortaya çıkardı07 Şubat 2024 Çarşamba 20:33
  • Meta'da yapay zeka içeriklerine etiket geliyor07 Şubat 2024 Çarşamba 10:38
  • Yandex, Rusya’dan çekiliyor07 Şubat 2024 Çarşamba 10:34
  • Gezeravcı’nın bugün Dünya’ya dönmesi planlanıyor07 Şubat 2024 Çarşamba 08:52
  • Tesla'dan Apple Vision Pro uyarısı06 Şubat 2024 Salı 22:48
  • NASA, 137 ışıkyılı uzaklıkta yaşanabilir bir süper Dünya keşfetti06 Şubat 2024 Salı 21:13
  • Meta "yapay zekâ" ile yapılan görsellerini işaretleyecek: "Herkes bilsin"06 Şubat 2024 Salı 21:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti