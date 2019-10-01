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Volkswagen - Almanya'da otomotiv devine karşı yaklaşık 450 bin kişinin açtığı tarihi dava başladı

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Almanya'da yüz binlerce kişi, dizel otomobillerin emisyon testlerinde sahtecilik yaptığı gerekçesiyle otomotiv devi Volkswagen'e karşı toplu tazminat davası açtı. Davanın yıllarca sürmesi bekleniyor.
Volkswagen - Almanya'da otomotiv devine karşı yaklaşık 450 bin kişinin açtığı tarihi dava başladı

Ülke tarihinde bir ilk olan toplu davanın ilk duruşması bugün şirketin merkez ofisinin bulunduğu Wolfsburg kenti yakınlarındaki Braunschweig'de yapıldı.

2015'te ortaya çıkan skandalın şirkete maliyeti bugüne dek 30 milyar Euro'yu aştı.

Davacıları temsil eden tüketici hakları grubu VZBV, Volkswagen'in emisyon testi sonuçlarını olduğundan farklı göstererek tüketicileri bilerek yanılttığını ifade ediyor.

Şirketin avukatları ise davanın 4 yıl sürebileceğini ve üst mahkemeye intikali sonrası reddedileceğini söylüyor.

"Dizelgate" skandalı olarak da bilinen olayın ardından, mağdurlara kolaylık sağlamak üzere, ABD'de yaygın olan toplu dava yolunun Almanya'da da ilk kez uygulanmasına karar verildi.

Milyarlarca dolar tazminat

Skandalın ardından Volkswagen, ABD'ye satılan 500 bin otomobili geri alarak 25 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Avustralya'da ise otomobil başına 1400 Avustralya doları üzerinden toplam 127 milyon dolar ödeme yapıldı.

Geçen hafta Volkswagen'in eski ve yeni yöneticileri, dizel emisyon skandalı ile ilgili olarak, yatırımcılara yeterince erken uyarıda bulunmadıkları gerekçesiyle piyasa manipülasyonu ile suçlandı.

Skandal nasıl ortaya çıktı?

Volkswagen, ABD'deki dizel emisyon testlerinde yasa dışı bir şekilde yanıltıcı bir program kullandığını ilk kez Eylül 2015'te kabul etmişti.

2009-2015 yılları arasında ABD'de satılan 600 bin ve dünya çapında satılan milyonlarca araca yerleştirilen cihazlarla, bu araçların yollarda gerçek performanslarından daha iyi sonuç vermeleri sağlanmıştı.

Ancak ABD'deki Virgina Üniversitesi'nde yapılan emisyon araştırmalarında farklı sonuçlar alınınca skandal ortaya çıkmış, Almanya ve diğer ülkelerde soruşturmalar açılmıştı.

Mart ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), emisyon skandalından dolayı "devasa sahtecilik" suçlamasıyla Volkswagen'e ve şirketin eski CEO'su Martin Winterkorn'a karşı dava açmıştı.

SEC'ye göre Volkswagen, emisyon testinde sahtecilik yaptığını gizleyerek milyarlarca dolarlık tahvil ve bono ile yatırımcıları yanlış yönlendirmişti.

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