WhatsApp çok kullanılacak ve sevilecek özelliğini sundu!

WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme gönderdi. Böylece yeni sürümü 22.2.72'ye çıkardı.

WhatsApp uzun süredir mesaj tepki bildirimlerini yönetmek için bazı ayarlar üzerinde çalışıyordu. Uzun süredir beklenen ve fazlasıyla ilgi görecek olan bu özellik nihayet kullanıma sunulacak. Tüm çalışmaların ardından WhatsApp mesajlarında belli mesajlara bir tepki ile yanıt verilebilecek.

WhatsApp çok kullanılacak özelliğini sundu

Şirket bu kapsamda yaptığı çalışmaların bir kısmı için WhatsApp Messenger ve Business beta 22.2.72'yi yayınladı.

Bu ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, tepkiler özelliğinde, bireysel sohbetler ve gruplar için ne zaman bildirim almak istediğinizi ve bu bildirimleri aldığınızda hangi tonun çalacağını siz seçebileceksiniz. Ne yazık ki, mesajlara tepki vermek hala mümkün değil, ancak bu ayarların yönetilebilmesi, mesaj tepkilerinin çok yakında kullanıma sunulacağını gösteriyor. Henüz tepki özelliğinde hangi emojilerin kullanılacağı belli değil. En popüler 7 emojinin dahil olacağı düşünülüyor.

Şirket son dönemlerde farklı güncellemeler sunmasıyla biliniyor. Yeni yılın gelişiyle sunduğu güncellemelerde hiç hız kesmeyen uygulama rakiplerini sollamakta kararlı desek yanlış olmaz. Geçtiğimiz günlerde Signal'in geçici CEO'su olarak da WhatsApp'ın kurucusu atanmıştı.