  • BIST 94.535
  • Altın 244,929
  • Dolar 5,9464
  • Euro 6,6398
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Wikipedia, Türkiye’de tam 2 yıldır yasaklı!

»
Aralarında PEN International'ın da bulunduğu STK'lar erişim engeline yayınladıkları ortak bildiriyle tepki gösterdi
Wikipedia, Türkiye’de tam 2 yıldır yasaklı!

İnternetin en büyük ansiklopedisi Wikipedia’ya 29 Nisan 2017’den bu yana Türkiye’de erişim yasağı var.

Aralarında Uluslararası Pen Kulübü ve Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) bulunduğu kurum ve kuruluşlar ikinci yılını dolduran bu yasağa ortak bir bildiriyle tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “Türkiye’nin bağımsız medya ve internette ifade özgürlüğünü kısıtlamak konusundaki eylemlerini kınıyor, Türkiye hükümetini çevirimiçi de dahil olmak üzere ifade özgürlüğünü engellemek adına yapılan bütün girişimlerini sonlandırmaya çağırıyoruz” denildi.

Bildiride ayrıca “bağımsız medyaya yönelik engeller ve haberciliği yasa dışı ilan etmek insan haklarına aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan bildiri şöyle:

29 Nisan 2017’de Türkiye hükümeti Wikipedia sitesine erişimi tamamen engelledi. Hükümet’in 5651 numaralı “internet yasası” ulusal güvenlik adına her türlü erişim engeli ve sansüre olanak sağlıyor. Wkipedia, Türkiye Devleti’nin Suriye’deki terör gruplarını desteklediğini iddia eden makaleyi yayından kaldırmayı reddedince yetkililer, bu maddeye dayanarak Wikipedia’ya erişim yasağı getirdi.

Bu yasak, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkına getirilmiş ağır bir darbedir. Bu sadece 80 Milyon nüfusu barındıran Türkiye için değil, Türkiye’de yaşayanların katkı ve yorumlarından mahrum bırakılanlar da dahil herkes için bilgiye erişim hakkının kısıtlanmasıdır.

Bu yasak Türkiye’de internet ve medya sansürünün boyutunu gözler önüne seriyor ve ne yazık ki istisnai bir örnek değil. Uzun süredir ulusal güvenlik gerekçe gösterilerek, Twitter, Youtube ve Facebook dahil olmak üzere birçok platform ve websitesine engelleme getirildi. Twitter’ın raporuna göre, Türkiye içeriklerin kaldırması konusundaki taleplerde açık arayla ilk sırada.

Sivil toplumdan ve Wikipedia’nın kendisinden gelen birçok çağrıya rağmen, yasağın kaldırılmasına yönelik bir çalışma yok. Wikimedia Vakfı Mayıs 2017’de Wikipedia’ya erişim yasağını Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşısa da, şu ana kadar yanıt gelmedi.

Türkiye’de yasağın kaldırılması için mahkemelere yapılan birçok başvuru ve çağrının yanı sıra, Wikimedia Vakfı Mart 2018’de “Sizi özlüyoruz Türkiye” kampanyası başlattı. Bu sene de aynı kampanyayı Twitter ve Instagram üzerinden tekrarlayacak. Kampanyanın amacı yasağın kaldırılması ve bütün dünyadan insanların yasaktan nasıl etkilendikleri konusunda paylaşımlar yapması.

Diğer yandan hükümet artık internet yasakları ve davaları konusundaki verilerini bile gizli tutuyor. Bunun için öne sürülen gerekçe bu verilerin ülkenin itibarına zarar veriyor olmasıdır.

Metinde imzası bulunan kuruluşlar olarak, Türkiye yetkililerini Wikipedia ve yasaklı tüm websitelerine yönelik erişim engelini kaldırmaya davet ediyoruz. Bu yasaklar uluslararası insan hakları standartlarıyla uyum göstermemektedir. Dahası, bağımsız medyaya yönelik engeller ve haberciliği yasadışı ilan etmek insan haklarına aykırıdır.

IPI ve Uluslararası Pen Kulübü’nün yanı sıra bildiride imzası bulunan kurum ve kuruluşlar şöyle:

ARTICLE 19,

ARTICOLO 21,

European Centre for Press and Media Freedom,

Initiative for Freedom of Expression,

International Press Institute,

Norwegian PEN,

PEN International,

P24

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borofen: Bor mineralinden üretilen madde yeni bir devrim niteliğinde mi?27 Nisan 2019 Cumartesi 18:42
  • 2 bin liraya araba yaptı görenler 'bana da yapar mısın?' diyor27 Nisan 2019 Cumartesi 16:27
  • Bilim insanları karanlık madde çalışmalarında 'şimdiye kadar kaydedilmiş en nadir olayı' gözlemledi25 Nisan 2019 Perşembe 14:53
  • Yüz tanıma sistemi nedeniyle yanlışlıkla tutuklandı, Apple'a 1 milyar dolarlık dava açtı23 Nisan 2019 Salı 18:10
  • Google'dan 23 Nisan'a özel doodle23 Nisan 2019 Salı 11:45
  • İçinde Bulunduğumuz Çağa Neden 'Antroposin' Adı Veriliyor?21 Nisan 2019 Pazar 13:00
  • Sanal dünyaya geçiş mümkün olacak mı?21 Nisan 2019 Pazar 12:00
  • 1.5 milyon kullanıcının mail adresini "yanlışlıkla" yükledi21 Nisan 2019 Pazar 11:00
  • Azot oksit gerçekten de tehlikeli mi?21 Nisan 2019 Pazar 10:00
  • Android'deki özellik iPhone'a geliyor21 Nisan 2019 Pazar 09:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti