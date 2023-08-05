Windows 11’deki ‘gizli’ özellikleri etkinleştiren uygulama sızdırıldı

Yazılım devi genellikle deneysel veya gizli Windows 11 özelliklerini işletim sisteminin halka açık sürümlerinde test ediyor. Windows meraklıları şimdiye kadar Microsoft’un henüz tüm test kullanıcıları için etkinleştirmediği gizli özelliklere erişmek için üçüncü taraf araçları kullanmak zorunda kalıyordu.

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre, sızıntıyı ilk olarak ‘XenoPanther’ isimli bir Twitter kullanıcısı dün keşfetti. Microsoft da bunu birkaç saat sonra kaldırdı.

StagingTool, Windows meraklılarının gizli Windows 11 özelliklerini etkinleştirmek için yıllardır kullandıkları üçüncü taraf ViveTool uygulamasına çok benziyor.

StagingTool, Windows 11’in belirli yayınlanmamış bölümlerini etkinleştiren bir komut satırı uygulaması.

Microsoft’un kendi StagingTool sızıntısı, mühendislerin yayınlanmamış özellikleri test etmek için kullandığı dahili bir araç olduğu düşünüldüğünde, bu gizli özellikleri etkinleştirme sürecini daha da kolay ve daha resmi hale getiriyor.

Microsoft’un, RAR ve 7-Zip dosyaları için yerel destek de dahil olmak üzere bir sonraki büyük Windows 11 güncellemesini eylülde sunması bekleniyor.