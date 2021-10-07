Winnie the Pooh kaleme alınırken esin kaynağı olan köprü 131 bin sterline satıldı

Britanyalı yazar A.A. Milne’a ‘Winnie the Pooh’u kaleme alırken ilham kaynağı olan köprü açık artırmayla 131 bin sterline (1,58 milyon lira) satıldı.

Summers Place Müzayede Evi, köprüye 60 bin sterlin (724 bin 516 lira) değer biçildiğini, dünyanın dört bir tarafından teklif geldiğini ve bu rakamın çok üzerinde bir fiyata satılmasına şaşırdıklarını açıkladı. Köprüyü Doğu Sussex bölgesindeki, kır evi ve geniş bir araziyi içeren Buckhurst Park’ın sahibi Lord De La Warr satın aldı.

Orijinali 1990’larda güvensiz hale geldiği için sökülmüş ve yerine replikası konmuştu. Köprünün eski sahibi Mike Westphal, belediyeden izin alıp sökülen parçalar arasındaki sağlam olanları ve çürüyenlerin yerine yenilerini koydurarak Penshurst adlı köyde yeniden yaptırmıştı.

Bundan böyle adı ilk olarak 1928 yılında piyasaya sürülen ‘The House at Pooh Corner’da, Pooh yanlışlıkla bir çam kozalağını nehire düşürünce geçen ahşap köprü Lord De La Warr’un arazisini süsleyecek.

Lord De La Warr, “Çok sayıda çocuk ve yetişkinin arazimdeki bu güzel köprüyü ziyaret edebileceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.