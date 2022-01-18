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Wordle’ın küfürlüsü çıktı: Sweardle

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İnternetin yeni çılgınlığı kelime tahmin oyunu Wordle’ın küfürlü versiyonu çıktı: Sweardle!
Wordle’ın küfürlüsü çıktı: Sweardle

Web sitesi üzerinden oynanabilen Wordle, basit bir kelime tahmin oyunu. Beş harften oluşan kelimenin ne olduğunu bulmak için oyuncuların altı tahmin hakkı var. Harfin doğru, yerinin yanlış olması durumunda sarı, hem yerinin hem harfin doğru olması durumunda yeşil renk beliriyor.

Tüm oyunculara her gün aynı tek kelime soruluyor.

Yaratıcısı Josh Wardle’ın partneri için geliştirdiği oyun geçen sonbaharda lansmanını yapmıştı. Kasımda günlük 90 kişinin oynadığı oyunu geçen hafta itibariyle günde 2 milyon kişinin oynadığı bir internet çılgınlığı haline geldi.

Küfürlü versiyonu Sweardle’da yine aynı kurallar geçerli; tek farkı tahmin edilmeye çalışılan kelimenin dört harfli bir küfür olması.

Serbest yazar Stuart Houghton’ın geliştirdiği versiyon da web sitesi üzerinden oynanabiliyor.

Kelimeyi doğru tahmin ettiğinizde “Doğru bildin. Eminim annen seninle gurur duyardı” yazıyor.

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