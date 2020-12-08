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Xiaomi hızlı şarj olayını Mi 11 ile abartacak!

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Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro için çok az kalmışken, detaylar gelmeye devam ediyor. İşte o detaylar!
Xiaomi hızlı şarj olayını Mi 11 ile abartacak!

Xiaomi Mi 11 ve 11 Pro, ortaya çıkan en son raporlara göre çok yakında gelecek, bu yüzden ikili hakkında bazı ilgi çekici bilgiler almaya başlamanın zamanı gelmişti. Tam zamanında, Digital Chat Station adlı kaynak, 3C'de telefonların kapasiteleri ve şarj teknolojisini ortaya koyan pil sertifika listesini ortaya çıkardı.

Xiaomi Mi 11 serisinin detayları sızdı! 

Liste, Mi 11 Pro ve Mi 11'in sırasıyla 2,485 mAh ve 2,390 mAh bataryaya sahip olduklarını gösteriyor. Bununla birlikte, bu rakamlar büyük olasılıkla hücrelerden sadece birine işaret ediyor çünkü Xiaomi muhtemelen ikiye bölünmüş bir pil gerektiren 55W hızlı şarj desteğini kullanacak. Dolayısıyla, her ikisinin de gerçek kapasitesi 4,780 mAh ve 4,970 mAh iken, tipik değerin 5,000 mAh civarında olması bekleniyor. Kaynak, mevcut bilgilerle, her iki telefonun da 35 dakika içinde yüzde 0'dan yüzde 100'e kadar şarj edebilmesi gerektiğini öne sürüyor.

Bunlara ek olarak, iki cihazın da internette gezinen yeni arka kapak görüntüleri mevcut. Telefonların arka kısımlarının görüntülerinde, Mi 11'in kare bir çıkıntıya sahip üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacağını görüyoruz. Pro sürümü ise, biri açıkça bir periskop birimi olan dört kamera barındıran dikdörtgen şeklinde bir kamera yuvasına sahip olacak gibi görünüyor.

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