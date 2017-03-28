Yahudilerin yeni ABD’li şövalyesi’ Haley: İsrail’in itilip kakıldığı günler bitti

ABD’nin de aralarında olduğu BMGK üyeleri tarafından Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerine son verilmesi istenen İsrail’e, ABD’nin yeni BM Daimi Temsilcisi Haley, ‘kol kanat gerdi.’

BM, BU KARARLA İLGİLİ BENİMLEKONUŞMAYA KORKUYOR’

Konuşmasını “İsrail’den daha iyi bir dostumuz yok” diye sürdüren Haley, şöyle devam etti: “Olanları görmek sadece utanç verici değil aynı zamanda yaralayıcıydı. Size söyleyeceğim şu ki BM benimle 2334 sayılı kararla ilgili konuşmaya korkuyor. Ben de onların şunu bilmesini istedim, ‘Tamam bu oldu, ama böyle bir şey bir daha olmayacak.’ İsrail’in itilip kakıldığı günler sona erdi.”

İsrail basınında, ‘Yahudilerin yeni rock starı ve şövalyesi’ olarak nitelendirilen Haley, ‘kasabanın yeni şerifi’ olarak tanımladığı ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından bu yönde bazı adımların atıldığını da söyledi.Aynı konferansta konuşan İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ise Haley kadar iyimser değildi. Dermer, iki ülke arasındaki ilişkilerde uzun süredir ilk kez ‘gün ışığı’ görmediğini söyledi.