Yakın Doğu Koleji 12’inci sınıf öğrencileri düzenlenen kamp etkinliği ile doğayla iç içe 24 saat geçirdi

Yakın Doğu Koleji 12’inci sınıf öğrencileri, Taşkent Piknik Alanı’nda düzenlenen kamp etkinliğinde doğayla iç içe bir gün geçirerek sosyal becerilerini geliştirdi. Yakın Doğu Koleji Beden Eğitimi Bölümü tarafından geleneksel hale getirilen kampla, öğrenci ve öğretmenler arasındaki bağların güçlendirilmesi ve çevre bilincinin perçinlenmesi amaçlandı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen kampa 85 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı.

24 saat süren etkinlikle bir geceyi kamp alanında geçiren öğrenciler, kamp serüveninde birlikte zaman geçirerek şarkılar ve danslarla birlikteliklerinin tadını çıkardı. Kampın önemli amaçlarından biri de öğrencilere doğa bilinci aşılarken birlikte yaşama becerileri geliştirmeleriydi. Bu yıl liseden mezun olacak olan öğrenciler, unutulmaz anılar biriktirirken arkadaşları ve öğretmenleriyle bağlarını da sağlamlaştırmış oldu.

Mustafa Özpolili: “Kampta, öğrencilerimiz dijital dünyaya mesafe koyarak birlikte yemek yediler, yürüyüş yaptılar, çevreyi temizlediler, bol kahkahalı zamanlar geçirdiler.”

Düzenledikleri kamp etkinliği ile öğrencileri ile okul dışında zaman geçirmenin keyfini yaşadıklarını söyleyen Yakın Doğu Koleji Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Mustafa Özpolili, bu tür aktivitelerin öğrencilerin doğayla başbaşa kalıp çevre bilinci geliştirmeleri açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilerin, kamp sırasında teknolojik aletlerle aralarına mesafe koyduklarını da söyleyen Özpolili, “Kampta, öğrencilerimiz dijital dünyaya mesafe koyarak birlikte yemek yediler, yürüyüş yaptılar, çevreyi temizlediler, bol kahkahalı zamanlar geçirdiler. Dolayısıyla her bakımdan amacına ulaşan bir kamp oldu” dedi.