  • BIST 3.878,98
  • Altın 982.261
  • Dolar 18.5798
  • Euro 18.5297
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİngiltere’de iki yeni corona varyantı tespit edildi

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Avrupa Genelinde Gururlandıran Birincilikler

» »
Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden, IGCSE ve ILS sınavlarında, Avrupa ve Kıbrıs genelinde gururlandıran birincilikler!
Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Avrupa Genelinde Gururlandıran Birincilikler

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden, IGCSE ve ILS sınavlarında, Avrupa ve Kıbrıs genelinde gururlandıran birincilikler!

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Defne Öz, Nikita Gordeev ve Ece Ilgın Oygucu, IGCSE ve ILS sınavlarında Avrupa ve ada genelinde elde ettikleri birinciliklerle gurur verici başarıya imza attı.

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden 11’inci sınıf öğrencileri Defne Öz, Nikita Gordeev ile Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden 9’uncu sınıf Ece Ilgın Oygucu, uluslararası öğretim programlarından IGCSE ve ILS’de ailelerini ve ülkemizi gururlandırıcı başarılara imza attılar.

Sınav sonuçlarına göre Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Defne Öz, IGCSE (Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası) programında biyoloji sınavında Avrupa birincisi, Nikita Gordeev ise fizik ve işletme sınavında Kıbrıs genelinde birinci oldu.

Bir diğer başarı ise, yine Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Ece Ilgın Oygucu’nun ILS (Pearson Edexcel I Lower Secondary) programındaki ILS Science sınavında Kıbrıs genelinde birincilik elde ederek “Pearson Üstün Öğrenci Ödülü”nü de kazanması oldu.

IGCSE ve Pearson Edexcel IGCSE programlarının amaçları nedir?

Dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılan öğretim programlarından olan IGCSE, bilgiyi hatırlama, sözel beceriler, sorun çözme, kritik düşünme, analiz ve sentez yapabilme yetisi, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri gibi yaşam için gerekli eğitsel olguların geliştirilmesine yardımcı oluyor. IGCSE aynı zamanda, öğrencilerin girdikleri yabancı dil ve yeterlilik sınavlarına iyi hazırlanmalarını sağlarken onları uluslararası akademik hayata da hazırlıyor.

Birçok kurum ve işveren tarafından önemli bir kriter olarak aranan IGCSE sınavlarında yakalanan başarı ile öğrenciler; Avrupa ülkeleri ve Birleşik Krallık’taki bütün üniversitelerde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’da eğitim için dil yeterliliğini de belgelemiş oluyor. Aynı zamanda IGCSE programını tamamlayarak alınan belge ile öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelere giriş olanakları da kolaylaşıyor.

Pearson Edexcel IGCSE programları ise; öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorgulama ve problem çözme gibi alanlardaki becerilerini geliştirerek öğrenme performanslarını artırıyor. Hızla değişen günümüz dünyasında kendine güvenen, yenilikçi, sorumluluk sahibi, donanımlı ve başarıya odaklı öğrenciler yetiştiriyor. Bilimsel sorgulama becerilerini ve sorgulamaya dayalı öğrenmeyi desteklemek için tasarlanmış içeriği geliştirmeye büyük önem veren Pearson Edexcel I Lower Secondary Science müfredatı, İngiliz Ulusal Müfredatı’nın en son versiyonuna dayanıyor.

Yakın Doğu Kolejinde, ortaokul öğretimi boyunca titizlikle ILS’e hazırlanan öğrenciler, IGCSE öncesi de önemli bir temel alıyor.

ogrenci-defne-oz,--biyoloji-ogretmeni-ovgu-ozkul,-okul-muduru-asim-idris.jpg

Defne Öz: “Her zaman dersi derste öğrendim, düzenli çalıştım ve böylelikle hiçbir özel derse ihtiyaç duymadım.”

Uluslararası öğretim programı IGCSE’de biyoloji sınavında Avrupa birinciliği kazanan Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Defne Öz, ailesi, okulu ve ülkesine büyük bir gurur yaşattı. Yoğun bir tempoyla fakat sistemli bir şekilde çalıştığını söyleyen Defne Öz, “Her zaman dersi derste öğrendim, düzenli çalıştım ve böylelikle hiçbir özel derse ihtiyaç duymadım. Öğretmenimin verdiği bilgileri tam almaya çalıştım sonrası soru çözümü ile pekişti. Bana her zaman destek olan hocalarıma çok teşekkür ederim” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Öz’ün başarısı hakkında düşüncelerini dile getiren biyoloji öğretmeni Övgü Ökul ise, “Defne, sistemli ve azimli çalışan sorumluluk sahibi bir birey. Defne, bu başarıyı sonuna kadar haketti. İnanıyorum ki, birlikte daha nice başarılara imza atacağız” dedi.

nikita-gordeev,-business-ogretmeni-fatma-elagoz-ve-okul-muduru-asim-idris.jpg

Nikita Gordeev: “Öğretmenlerimizin ders anlatım şekli ve anlattıkları konular çok ilgi çekici. Bu yüzden dersi derste dinleme motivasyonumuz hiç kaybolmuyor.”

IGCSE programında fizik ve işletme sınavlarında yakaladığı başarı ile Kıbrıs genelinde birincilik elde eden Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Nikita Gordeev de yaşadığı mutluluğu ve heyecanı paylaştı. Yakın Doğu Koleji’nde aldığı IGCSE programları dışında ekstra bir özel derse ihtiyaç duymadığını söyleyen Nikita Gordeev, “Her gün düzenli olarak 2 ya da 3 saat ders çalıştım. Hafta sonları ise biraz daha yoğun çalıştım ve bu süreyi 5 ila 6 saate kadar çıkardım. Öğretmenlerimizin ders anlatım şekli ve anlattıkları konular çok ilgi çekici. Bu yüzden dersi derste dinleme motivasyonumuz hiç kaybolmuyor” dedi.

Gordeev’in başarılı ve özverili bir öğrenci olduğunu söyleyen fizik öğretmeni Sait Baki ve işletme öğretmeni Fatma Elagöz ise, “Nikita, okulumuza geldiği günden beri düzenli çalışması, titizliği, sorumluluk bilinci ile her zaman daha fazlası için mücadele etti. Öğrenmeye açık ve her konuda detay öğrenmeyi seven bir birey. Eminiz ki bu merakı ve azimi onu ileride daha da güzel yerlere getirecektir” dedi.

Ece Ilgın Oyguncu: “Her şeyin nedenini sorguladım daha çok araştırıp öğrenmek istedim. Bu başarıyı bu sayede yakaladım.”

Yakın Doğu Koleji 9’uncu sınıf öğrencilerinden Ece Ilgın Oyguncu ise ILS Science sınavında Kıbrıs’ta en yüksek notu alarak ada genelinde birinci oldu. Ece Ilgın Oyguncu, bu başarısı ile “Pearson Üstün Öğrenci Ödülü”nün de sahibi oldu.

Oyguncu, “Düzenli ve sistematik bir şekilde ders çalıştım. Konu anlatımlarını kaçırmadım ve sürekli tekrar yaptım. Her şeyin nedenini sorguladım daha çok araştırıp öğrenmek istedim. Bu başarıyı bu sayede yakaladım. Tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ Dünyanın En İyi İlk 175 Üniversitesi Arasında26 Ekim 2022 Çarşamba 10:22
  • YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde Yeni Gelen Öğrenciler Beyaz Önlüklerini Giydi25 Ekim 2022 Salı 15:24
  • ''Cumhuriyet Sergisi'' Yakın Doğu Üniversitesi'nde Açılacak24 Ekim 2022 Pazartesi 13:16
  • Yakın Doğu Koleji öğrencileri kaptanlarını seçti!23 Ekim 2022 Pazar 12:48
  • YDÜ Öğrencilerinden Kanserle Savaşan Kadınlara Bakım22 Ekim 2022 Cumartesi 13:59
  • YDÜ'den Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, Avrupa Evcil Hayvan Üreme Derneği, ESDAR’ın Kıbrıs temsilciliğine seçildi21 Ekim 2022 Cuma 18:45
  • Rıdvan Duran: “GÜNSEL’le gurur duyduk. İnşallah, seri üretime geçmesiyle yakın zamanda yollarda da görürüz.”20 Ekim 2022 Perşembe 12:57
  • Rıdvan Duran, GÜNSEL’i ziyaret ederek KKTC’nin yerli otomobili ile test sürüşü yaptı20 Ekim 2022 Perşembe 11:41
  • Yakın Doğu Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü19 Ekim 2022 Çarşamba 10:58
  • Dünyaca Ünlü Gazeteci Prof. Dr. Mark Deuze Yakın Doğu Üniversitesinde18 Ekim 2022 Salı 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti