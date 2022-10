Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Avrupa Genelinde Gururlandıran Birincilikler

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden, IGCSE ve ILS sınavlarında, Avrupa ve Kıbrıs genelinde gururlandıran birincilikler!

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Defne Öz, Nikita Gordeev ve Ece Ilgın Oygucu, IGCSE ve ILS sınavlarında Avrupa ve ada genelinde elde ettikleri birinciliklerle gurur verici başarıya imza attı.

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden 11’inci sınıf öğrencileri Defne Öz, Nikita Gordeev ile Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden 9’uncu sınıf Ece Ilgın Oygucu, uluslararası öğretim programlarından IGCSE ve ILS’de ailelerini ve ülkemizi gururlandırıcı başarılara imza attılar.

Sınav sonuçlarına göre Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Defne Öz, IGCSE (Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası) programında biyoloji sınavında Avrupa birincisi, Nikita Gordeev ise fizik ve işletme sınavında Kıbrıs genelinde birinci oldu.

Bir diğer başarı ise, yine Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Ece Ilgın Oygucu’nun ILS (Pearson Edexcel I Lower Secondary) programındaki ILS Science sınavında Kıbrıs genelinde birincilik elde ederek “Pearson Üstün Öğrenci Ödülü”nü de kazanması oldu.

IGCSE ve Pearson Edexcel IGCSE programlarının amaçları nedir?

Dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılan öğretim programlarından olan IGCSE, bilgiyi hatırlama, sözel beceriler, sorun çözme, kritik düşünme, analiz ve sentez yapabilme yetisi, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri gibi yaşam için gerekli eğitsel olguların geliştirilmesine yardımcı oluyor. IGCSE aynı zamanda, öğrencilerin girdikleri yabancı dil ve yeterlilik sınavlarına iyi hazırlanmalarını sağlarken onları uluslararası akademik hayata da hazırlıyor.

Birçok kurum ve işveren tarafından önemli bir kriter olarak aranan IGCSE sınavlarında yakalanan başarı ile öğrenciler; Avrupa ülkeleri ve Birleşik Krallık’taki bütün üniversitelerde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’da eğitim için dil yeterliliğini de belgelemiş oluyor. Aynı zamanda IGCSE programını tamamlayarak alınan belge ile öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelere giriş olanakları da kolaylaşıyor.

Pearson Edexcel IGCSE programları ise; öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorgulama ve problem çözme gibi alanlardaki becerilerini geliştirerek öğrenme performanslarını artırıyor. Hızla değişen günümüz dünyasında kendine güvenen, yenilikçi, sorumluluk sahibi, donanımlı ve başarıya odaklı öğrenciler yetiştiriyor. Bilimsel sorgulama becerilerini ve sorgulamaya dayalı öğrenmeyi desteklemek için tasarlanmış içeriği geliştirmeye büyük önem veren Pearson Edexcel I Lower Secondary Science müfredatı, İngiliz Ulusal Müfredatı’nın en son versiyonuna dayanıyor.

Yakın Doğu Kolejinde, ortaokul öğretimi boyunca titizlikle ILS’e hazırlanan öğrenciler, IGCSE öncesi de önemli bir temel alıyor.

Defne Öz: “Her zaman dersi derste öğrendim, düzenli çalıştım ve böylelikle hiçbir özel derse ihtiyaç duymadım.”

Uluslararası öğretim programı IGCSE’de biyoloji sınavında Avrupa birinciliği kazanan Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Defne Öz, ailesi, okulu ve ülkesine büyük bir gurur yaşattı. Yoğun bir tempoyla fakat sistemli bir şekilde çalıştığını söyleyen Defne Öz, “Her zaman dersi derste öğrendim, düzenli çalıştım ve böylelikle hiçbir özel derse ihtiyaç duymadım. Öğretmenimin verdiği bilgileri tam almaya çalıştım sonrası soru çözümü ile pekişti. Bana her zaman destek olan hocalarıma çok teşekkür ederim” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Öz’ün başarısı hakkında düşüncelerini dile getiren biyoloji öğretmeni Övgü Ökul ise, “Defne, sistemli ve azimli çalışan sorumluluk sahibi bir birey. Defne, bu başarıyı sonuna kadar haketti. İnanıyorum ki, birlikte daha nice başarılara imza atacağız” dedi.

Nikita Gordeev: “Öğretmenlerimizin ders anlatım şekli ve anlattıkları konular çok ilgi çekici. Bu yüzden dersi derste dinleme motivasyonumuz hiç kaybolmuyor.”

IGCSE programında fizik ve işletme sınavlarında yakaladığı başarı ile Kıbrıs genelinde birincilik elde eden Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Nikita Gordeev de yaşadığı mutluluğu ve heyecanı paylaştı. Yakın Doğu Koleji’nde aldığı IGCSE programları dışında ekstra bir özel derse ihtiyaç duymadığını söyleyen Nikita Gordeev, “Her gün düzenli olarak 2 ya da 3 saat ders çalıştım. Hafta sonları ise biraz daha yoğun çalıştım ve bu süreyi 5 ila 6 saate kadar çıkardım. Öğretmenlerimizin ders anlatım şekli ve anlattıkları konular çok ilgi çekici. Bu yüzden dersi derste dinleme motivasyonumuz hiç kaybolmuyor” dedi.

Gordeev’in başarılı ve özverili bir öğrenci olduğunu söyleyen fizik öğretmeni Sait Baki ve işletme öğretmeni Fatma Elagöz ise, “Nikita, okulumuza geldiği günden beri düzenli çalışması, titizliği, sorumluluk bilinci ile her zaman daha fazlası için mücadele etti. Öğrenmeye açık ve her konuda detay öğrenmeyi seven bir birey. Eminiz ki bu merakı ve azimi onu ileride daha da güzel yerlere getirecektir” dedi.

Ece Ilgın Oyguncu: “Her şeyin nedenini sorguladım daha çok araştırıp öğrenmek istedim. Bu başarıyı bu sayede yakaladım.”

Yakın Doğu Koleji 9’uncu sınıf öğrencilerinden Ece Ilgın Oyguncu ise ILS Science sınavında Kıbrıs’ta en yüksek notu alarak ada genelinde birinci oldu. Ece Ilgın Oyguncu, bu başarısı ile “Pearson Üstün Öğrenci Ödülü”nün de sahibi oldu.

Oyguncu, “Düzenli ve sistematik bir şekilde ders çalıştım. Konu anlatımlarını kaçırmadım ve sürekli tekrar yaptım. Her şeyin nedenini sorguladım daha çok araştırıp öğrenmek istedim. Bu başarıyı bu sayede yakaladım. Tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.